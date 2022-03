Miembros de la ucraniana kalush orchestra, favorita en eurovisión, se unen al esfuerzo bélico

Por Margaryta Chornokondratenko

LEÓPOLIS, Ucrania, 14 mar (Reuters) - Encabezar la clasificación de favoritos para Eurovisión es un sueño para muchos artistas internacionales, pero para la Kalush Orchestra de Ucrania, el brillo del concurso de canciones parece ser muy lejano ahora.

El cantante principal, Oleh Psiuk, ha cambiado el escenario por la dirección de un grupo de 20 voluntarios en el oeste de Ucrania que suministra medicamentos y ayuda a las personas que huyen de la guerra. Uno de los integrantes de su banda sirve en la unidad de defensa territorial.

El lunes, el sitio de apuestas Oddschecker colocó al grupo como firme favorito para ganar el Festival de Eurovisión de este año, pero Psiuk se resiste a celebrarlo.

"No puedo disfrutarlo mientras esté preocupado por mis seres queridos. La guerra nos separó a mi novia y a mí. Ella está a 300 kilómetros. No podemos vernos porque es muy peligroso", dijo a Reuters. "Está sentada en un búnker mientras yo estoy aquí y las sirenas antiaéreas están constantemente encendidas".

Según dijo, su novia ha estado haciendo cócteles molotov como parte de los esfuerzos de defensa.

Los miembros de la banda están ensayando por separado, pero planean reunirse pronto en Leópolis para practicar su canción "Stefania", que según Psiuk se convirtió en un himno para los ucranianos durante la guerra.

"No importa en qué circunstancias vayamos a Eurovisión, intentaré ser útil para Ucrania. Aunque (la guerra) acabe en un futuro próximo, no será fácil de todos modos porque necesitaremos mucho tiempo para la reconstrucción. El país está en ruinas", afirmó.

La final del Festival de Eurovisión, uno de los mayores eventos televisados del mundo, se celebrará en Turín (Italia) el 14 de mayo.

Si Kalush Orchestra triunfa, Ucrania se ganará el derecho a celebrar el concurso de 2023. El país ganó Eurovisión en 2016, cuando la ucraniana Susana Jamaladinova, tártara de Crimea, conocida como Jamala, triunfó con una canción sobre la deportación por parte del exlíder soviético José Stalin de cientos de miles de personas de su tierra natal del Mar Negro, dos años después de que Rusia se anexionara el territorio.

Al año siguiente, el país anfitrión, Ucrania, prohibió la participación de Rusia. Este año tampoco podrá participar, después de que Ucrania y las cadenas públicas europeas pidieron su expulsión.

Para Psiuk, la fama de Kalush Orchestra en Eurovisión es una oportunidad para apelar a la conciencia mundial.

"Si piensas que no le va a pasar a tu país, no hay garantías para ello. Nosotros también pensamos que no nos iba a pasar. Por eso vamos a detenerlo cuanto antes", señaló. "Queremos que la paz llegue por fin a Ucrania".

(Reporte adicional y escrito por Tara Oakes; editado en español por Carlos Serrano)