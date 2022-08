Miembros de otan trabajan con empresas de defensa para aumentar envío de armas a ucrania: stoltenberg

Por Jacob Gronholt-Pedersen

UTOEYA, Noruega, 4 ago (Reuters) - Los miembros de la OTAN están trabajando de forma estrecha con las empresas de defensa para garantizar que Ucrania reciba más suministros de armas y equipos para estar preparada para el largo plazo en su guerra con Rusia, dijo el jueves el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"Estamos proporcionando mucho apoyo, pero tenemos que hacer aún más y estar preparados para el largo plazo", dijo Stoltenberg a Reuters en una entrevista.

"Por lo tanto, ahora también estamos en estrecho contacto y trabajando de forma estrecha con la industria de defensa para producir más y entregar más de diferentes tipos de municiones, armas y capacidades", señaló.

En los últimos meses, Estados Unidos y otros países occidentales han comenzado a enviar a Ucrania sistemas de armas convencionales más avanzados, incluidos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) que ofrecen un mayor alcance y más precisión.

Stoltenberg dijo por separado en un discurso pronunciado el jueves en Noruega ante militantes del partido laborista local que la invasión rusa de Ucrania, que Moscú califica de "operación militar especial", había creado el momento más peligroso para Europa desde la Segunda Guerra Mundial y que no se podía permitir que Rusia ganara.

También acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de incurrir en una retórica "imprudente y peligrosa" respecto al posible uso de armas nucleares.

Aunque los miembros de la OTAN no están implicados de manera directa en la guerra, la OTAN participa estrechamente en la coordinación de la respuesta occidental a la invasión.

Stoltenberg reiteró su posición de que la guerra probablemente sólo terminará tras las negociaciones.

"Sabemos que la mayoría de las guerras terminan en la mesa de negociaciones. También sabemos que el resultado de esas negociaciones dependerá totalmente de la fuerza en el campo de batalla", dijo a Reuters.

"No me corresponde a mí decir a Ucrania cuáles deben ser exactamente esos términos. Me corresponde a mí y a la OTAN apoyarles para que se fortalezcan, de modo que maximicemos la probabilidad de una solución aceptable", reiterando comentarios similares que hizo en junio.

(Escrito por Terje Solsvik; editado en español por Carlos Serrano)