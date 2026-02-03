Miembros del COI, preocupados por visas para Juegos de Los Ángeles 2028 y el precio de las entradas

Por Karolos Grohmann

MILÁN, Italia, 3 feb (Reuters) - Las cuestiones relativas a los visados de entrada y al aumento del precio de las entradas para los Juegos ⁠Olímpicos de Los Ángeles 2028 dominaron el ⁠informe de progreso presentado el martes por los organizadores estadounidenses al Comité Olímpico Internacional (COI).

Varios miembros del COI, entre ellos el presidente de la Federación Ecuestre Internacional, Ingmar De Vos, plantearon la cuestión ⁠de los ‌visados de ​entrada a Estados Unidos para cientos de miles de atletas, sus familias, funcionarios, medios de comunicación y aficionados, ​y preguntaron a los organizadores de los Juegos de Los Ángeles si se podía simplificar el proceso.

Dagmawit ‌Girmay Berhane, miembro del COI de Etiopía, dijo que los organizadores ‌deberían asegurarse de que los torneos de clasificación ​olímpica, que se celebrarán en Estados Unidos durante los próximos dos años, también permitan el acceso a todos los atletas elegibles.

"Hemos trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Estado (de Estados Unidos) para diseñar un sistema de visados que permita a los atletas (...) acceder a un sistema de visados diseñado especialmente para ellos", dijo Gene Sykes, presidente del Comité Olímpico y Paralímpico local.

Añadió que se estaba colaborando estrechamente con las autoridades estadounidenses para facilitar al máximo el proceso. No es la primera vez que los miembros del COI han ⁠planteado cuestiones relacionadas con los visados a los organizadores de los Juegos y la Casa Blanca ha creado un grupo de trabajo para gestionar los ​visados. El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió a los ciudadanos de varios países viajar a Estados Unidos.

Los Juegos Olímpicos pueden atraer a cientos de miles de visitantes de todo el mundo durante los 16 días que dura el evento, en el que participan más de 200 países y compiten más de 10.500 atletas. Sykes dijo que la Copa Mundial de Fútbol de este año serviría como prueba para los visados, aunque a menor escala, ya ⁠que solo participarían 48 países. "La Copa Mundial de la FIFA también se celebrará este verano (boreal), por lo que todo este ​proceso de dar la bienvenida a los visitantes a Estados Unidos (...) se está convirtiendo en una especie de prueba", dijo Sykes.

ENTRADAS MÁS CARAS

Los miembros del COI también destacaron los precios de las entradas para los Juegos de Los Ángeles, afirmando que eran considerablemente más caras que ‍las de los Juegos Olímpicos de París 2024. "Cuando se pagan los Juegos de forma privada, solo tenemos dos fuentes de ingresos: los patrocinios y las entradas. El precio medio de nuestras entradas es un 17% más alto que el de París", dijo Casey Wasserman, director de los Juegos de Los Ángeles, en la sesión del COI. "Para ser justos, la oportunidad económica y la diferencia de cuatro ​años (con respecto a París) nos podrían haber permitido subir mucho más. Por eso entiendo que algunas entradas sean caras", añadió Wasserman.

El modelo financiero de los Juegos de Los Ángeles no cuenta con ninguna contribución federal, a diferencia de la mayoría de los Juegos Olímpicos celebrados en otros países, ‍lo que significa que los organizadores deben maximizar los ingresos.

