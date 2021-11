Miembros del TPLF han sido responsables de violaciones en grupo en la región de Amhara, según Amnistía

HRW denuncia que el bloqueo en Tigray evita que supervivientes de violencia sexual obtengan ayuda

Integrantes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) violaron a 16 mujeres en la localidad etíope de Nifas Meucha, en la región de Amhara (norte), tras hacerse con el control de la misma a mediados de agosto, según ha denunciado Amnistía Internacional.

Las supervivientes han relatado a la ONG que fueron violadas a punta de pistola, robadas y sometidas a agresiones por parte de miembros del TPLF que también saquearon y destruyeron instalaciones médicas, ante la expansión del conflicto desatado hace un año en Tigray.

Un total de catorce de las 16 víctimas han resaltado que fueron violadas en grupo por los asaltantes durante el periodo que controlaron la ciudad, entre el 12 y el 21 de agosto, mientras que las autoridades regionales han indicado que más de 70 mujeres han denunciado violaciones a manos del TPLF en Nifas Meucha.

"Los testimonios que hemos escuchado de las supervivientes describen actos despreciables por parte de combatientes del TPLF que equivalen a crímenes de guerra y, potencialmente, a crímenes contra la humanidad", ha dicho la secretaria general de la ONG, Agnès Callamard.

"Desafían la moralidad o cualquier otro ápice de humanidad", ha resaltado, antes de reclamar al TPLF que "ponga fin inmediatamente a todos los abusos de los Derechos Humanos y las violaciones del Derecho Humanitario, incluida la violencia sexual y de género".

Así, ha incidido en que la cúpula del grupo "debe dejar claro que estos abusos no serán tolerados y cesar a los supuestos responsables". Las mujeres entrevistadas han identificado a sus agresores como combatientes del TPLF por su acento y los insultos étnicos utilizados contra las víctimas, así como por sus propias afirmaciones sobre su pertenencia a dicho grupo.

Bemnet ha dicho que los milicianos llegaron a su casa y le exigieron que les preparara café antes de ser violada por tres de ellos. "Sospechaba de sus intenciones. Dije a mis hijas que se alejaran de la casa. Me dijeron que las trajera, pero les dije que no vendrían", ha señalado.

"Empezaron a insultarme. Me dijeron 'Amhara es un burro' y 'Amhara es inútil'. Uno de ellos dijo a los otros que dejaran de insultarme. Dijo 'Es nuestra madre, no tenemos que causarle daño'. Le obligaron a irse de la casa y tres se quedaron. Luego me violaron por turnos", ha añadido.

Gebayanesh ha resaltado que "no es fácil contar lo que le hicieron". "Me violaron. Tres de ellos me violaron mientras mis hijos lloraban. Mi hijo mayor tiene diez años y el otro tiene nueve. Hicieron lo que querían y se fueron. También me agredieron y se llevaron shiro y berbere --alimentos locales--. Me abofetearon y me patearon. Me apuntaron con sus pistolas como si fueran a disparar contra mí", ha apuntado.

Asimismo, Hamelmal ha contado que cuatro combatientes del TPLF la violaron en su casa frente a su hija. "Tengo hijas, de diez y dos años. Tenía miedo porque mataran a mi hija. Les dije 'No matéis a mi hija, haced lo que queráis conmigo. La más joven estaba dormida, pero la mayor estaba despierta y vio lo que pasaba. No tengo fuerzas para decir lo que vio", ha explicado.

Amnistía ha señalado que, en algunos casos, los milicianos dijeron a las mujeres que las violaban en venganza por la violación de mujeres tigriñas a manos de las fuerzas gubernamentales. La ONG ha documentado violaciones por parte de soldados y tropas aliadas en Tigray.

En este sentido, Hamelmal ha resaltado que uno de los hombres que les violó dijo: "Amhara ha masacrado a nuestro pueblo, las Fuerzas de Defensa Federal violaron a mi mujer, ahora podemos violar si queremos". Las fuerzas especiales de Amhara respaldaron la ofensiva del Ejército contra Tigray.

Por otra parte, la ONG ha denunciado que los responsables también saquearon sus viviendas, llevándose comida, joyas, dinero y teléfonos móviles. "Cuatro de ellos fueron a mi restaurante y comieron y bebieron lo que había en casa. Después dos de ellos me violaron y se llevaron mi anillo y un collar", ha dicho Meskerem.

Frehiwot ha manifestado que fue violada en grupo varias veces entre el 12 y el 20 de agosto y ha agregado que uno de los combatientes del TPLF le robó su teléfono y dinero. En esta línea, Tigist ha denunciado violaciones y la destrucción de su tienda, además del robo de joyas.

Así, 15 de las 16 entrevistadas han descrito que sufren problemas físicos y mentales a causa de estas agresiones, incluidos sangrado en la orina, dolor de espalda, problemas a la hora de caminar, ansiedad y depresión. Los daños materiales en las instalaciones sanitarias han dificultado que reciban atención adecuada.

"El Gobierno de Etiopía debe acelerar los esfuerzos para apoyar totalmente a las supervivientes de violencia sexual y a otras víctimas del conflicto. Como primer paso urgente, debe facilitar el acceso inmediato y sin restricciones a todas las zonas del norte de Etiopía impactadas por el conflicto", ha dicho Callamard.

"El Gobierno debe garantizar que las denuncias de violencia sexual son investigadas de forma rápida, efectiva, independiente e imparcial", ha señalado. "Deben llevar a los sospechosos ante la Justicia en tribunales abiertos, accesibles y civiles, en línea con los estándares internacionales, para un juicio justo en el que no se recurra a la pena de muerte, además de dar reparaciones a las víctimas", ha remachado.

Bloqueo a la ayuda

En este contexto, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el bloqueo por parte del Gobierno a la entrega de ayuda y servicios esenciales en Tigray evita que supervivientes de violencia sexual obtengan ayuda, en medio de la destrucción del sistema sanitario en la región.

La ONG ha resaltado que víctimas de violaciones de entre seis y 80 años sufren un grave trauma y estigma por las agresiones y ha reiterado que "las partes en conflicto en Tigray cometieron violencia sexual generalizada durante los primeros meses mientras que atacaban de forma deliberada instalaciones sanitarias".

"El cerco efectivo del Gobierno contra Tigray desde junio está victimizando por partida doble a las supervivientes al negarles ayuda médica y psicosocial", ha valorado Nisha Varia, directora de Derechos de la Mujer en HRW.

La organización ha indicado que el conflicto ha derivado en violencia sexual en zonas controladas por los ejércitos de Etiopía y Eritrea, así como por las milicias de Amhara, incluidas violaciones, violaciones en grupo, esclavitud sexual y torturas, a menudo acompañados por el asesinato de familiares, agresiones e insultos étnicos.

Asimismo, ha hecho hincapié en que combatientes del TPLF han estado implicados en violaciones, asesinatos y otros abusos contra refugiados eritreos en la región y contra civiles de la comunidad amhara residentes en la región de Amhara.

"Un día un soldado etíope vino al hospital con una niña (adolescente)", ha dicho un doctor. "Hicimos análisis y descubrimos que estaba embarazada. Era una de las esclavas sexuales en el campamento militar de Gereb Giba --situado cerca de la capital regional, Mekelle--", ha agregado.

"Con su consentimiento, pusimos fin a su embarazo. Le dimos medicamentos contra la hepatitis. Tras ello, bastantes mujeres y niñas vinieron buscando medicación y para abortar tras ser violadas por actores en conflicto, principalmente tropas eritreas y fuerzas etíopes", ha relatado.

Por ello, Varia ha destacado que "un año después de que empezara el devastador conflicto en Tigray, las supervivientes de la violencia sexual necesitan desesperadamente servicios sanitarios y de apoyo". "No sólo las mujeres y niñas tigriñas han sufrido horribles abusos, sino que hacen frente a escasez de comida y medicinas y otras necesitan desesperadamente ayuda para reconstruir sus vidas", ha zanjado.