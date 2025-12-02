Miembros OPEP+ se someterán a auditoría anual de capacidad petrolera en marco de nuevo plan: fuentes

Por Alex Lawler, Ahmad Ghaddar y Olesya Astakhova

LONDRES/MOSCÚ, 2 dic (Reuters) - Los miembros de la OPEP+ se someterán a una evaluación anual de su capacidad de producción de petróleo a partir del próximo año para utilizarla en 2027, según fuentes de la organización, con el fin de garantizar que el grupo fije cuotas de bombeo que se ajusten más a la capacidad real de cada país.

Este acuerdo, alcanzado el domingo, supone un avance en la resolución de un asunto espinoso para la OPEP+ desde hace años, y se espera que aumente la credibilidad de sus futuros acuerdos de producción ante los inversores y los participantes en el mercado del petróleo.

Algunos miembros, como los Emiratos Árabes Unidos, han aumentado su capacidad y desearían objetivos de producción más elevados, mientras que otros, como los miembros africanos, han registrado descensos.

Para otros, es política y económicamente difícil aceptar un objetivo de producción y una capacidad teórica menores. Angola abandonó la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 2024 por un desacuerdo sobre sus cuotas de producción.

El ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, dijo el lunes que la reunión del domingo fue uno de los días más exitosos de su carrera y que el mecanismo de capacidad de producción ayudará a estabilizar los mercados y recompensará a quienes inviertan en producción.

Las evaluaciones comenzarán el año próximo y se utilizarán para las líneas de base de producción de 2027, a partir de las cuales se fijan las cuotas.

La OPEP+, que agrupa a la OPEP y a sus aliados liderados por Rusia, tiene previsto contratar a la consultora petrolera estadounidense DeGolyer and MacNaughton para que elabore las estimaciones de 19 de los 22 miembros del organismo, según informaron tres fuentes de la OPEP+ y del sector. La empresa no respondió a las peticiones de comentarios.

DeGolyer, con sede en Dallas, fue una de las empresas que llevó a cabo una auditoría de las reservas de petróleo de Saudi Aramco antes de su oferta pública inicial de 2019.

DeGolyer no evaluaría la capacidad de Rusia, Irán o Venezuela, dijeron las fuentes. Esos productores de la OPEP+ están bajo sanciones de Estados Unidos y se opusieron a que una empresa estadounidense llevara a cabo el trabajo, dijeron las fuentes. Las sanciones también pueden haber dificultado que la empresa estadounidense llevara a cabo ese trabajo.

Se espera que en las próximas semanas se designe a una empresa de la India para que se ocupe de las estimaciones de capacidad de Rusia y Venezuela, mientras que Irán optó por que su capacidad se evaluara utilizando cifras de producción, dijeron las fuentes.

"Estos tres países se enfrentan a circunstancias excepcionales, tanto internas como externas, y hemos decidido mostrar flexibilidad para llegar a un acuerdo", dijo una de las fuentes de la OPEP+, que declinó ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente del asunto. (Reporte de Alex Lawler, Ahmad Ghaddar, Olesya Astakhova. Editado en español por Juana Casas)