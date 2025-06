Mientras ataca el programa nuclear de Irán, Israel mantiene ambigüedad sobre el suyo

TEL AVIV, Israel (AP) — Israel afirma que está decidida a destruir el programa nuclear de Irán porque los esfuerzos furtivos de su archienemigo para construir un arma atómica son una amenaza para su existencia.

Lo que no es tan secreto es que durante décadas se ha creído que Israel es la única nación de Oriente Medio con armas nucleares, aunque sus líderes se han negado a confirmar o negar su existencia.

La ambigüedad de Israel le ha permitido reforzar su disuasión contra Irán y otros enemigos, dicen los expertos, sin desencadenar una carrera armamentista nuclear regional o invitar a ataques preventivos.

Israel es uno de los cinco países que no forman parte de un tratado global de no proliferación nuclear. Eso lo libera de la presión internacional para desarmarse, o incluso para permitir que los inspectores examinen sus instalaciones.

Críticos en Irán y en otros lugares han acusado a los países occidentales de hipocresía por mantener un control estricto sobre el programa nuclear de Irán —cuyos líderes insisten en que sólo tiene fines pacíficos— mientras efectivamente dan carta blanca al arsenal que se le supone a Israel.

El Ejército de Estados Unidos atacó el domingo tres recintos nucleares en Irán, insertándose en el esfuerzo de Israel por destruir el programa de Irán.

Aquí hay un vistazo más de cerca al programa nuclear de Israel:

Una historia de ambigüedad nuclear

Israel abrió su Centro de Investigación Nuclear del Néguev en la remota ciudad desértica de Dimona en 1958, bajo el liderazgo del primer líder del país, el primer ministro David Ben Gurion. Él creía que el pequeño país incipiente rodeado de vecinos hostiles necesitaba disuasión nuclear como una medida adicional de seguridad. Algunos historiadores dicen que estaba destinado a utilizarse sólo en caso de emergencia, como último recurso.

Después de su apertura, Israel mantuvo el trabajo en Dimona oculto durante una década, diciendo a los funcionarios de Estados Unidos que era una fábrica textil, según un artículo de 2022 en el Bulletin of the Atomic Scientists, una revista académica.

Basándose en el plutonio producido en Dimona, Israel ha tenido la capacidad de lanzar ojivas nucleares desde principios de la década de 1970, según ese artículo, coescrito por Hans M. Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses, y Matt Korda, investigador de la misma organización.

La política de ambigüedad de Israel sufrió un gran revés en 1986, cuando las actividades de Dimona fueron expuestas por un extécnico del sitio, Mordechai Vanunu.

Proporcionó fotografías y descripciones del reactor a The Sunday Times de Londres. Vanunu cumplió 18 años en prisión por traición y no se le permite reunirse con extranjeros ni salir del país. Israel posee decenas de ojivas nucleares, dicen los expertos Los expertos estiman que Israel tiene entre 80 y 200 ojivas nucleares, aunque dicen que es más probable que esté en el extremo inferior de ese rango. Israel también ha acumulado hasta 1110 kilogramos (2425 libras) de plutonio, lo que sería suficiente para fabricar 277 armas nucleares, según la Iniciativa de Amenaza Nuclear, una organización de seguridad global. Tiene seis submarinos que se cree que son capaces de lanzar misiles de crucero nucleares, y misiles balísticos que se cree que son capaces de llevar una ojiva nuclear hasta a 6500 kilómetros (4000 millas), dice la organización. Alemania ha suministrado todos los submarinos a Israel, que están atracados en la ciudad norteña de Haifa, según el artículo de Kristensen y Korda. Las armas nucleares en Oriente Medio plantean riesgos En Oriente Medio, donde abundan los conflictos, los gobiernos son a menudo inestables y las alianzas regionales cambian con frecuencia, la proliferación nuclear es particularmente peligrosa, dijo Or Rabinowitz, académica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y profesora asociada visitante en la Universidad de Stanford. "Cuando los estados armados con armas nucleares están en guerra, el mundo siempre toma nota porque no nos gusta cuando los arsenales nucleares... están disponibles para los tomadores de decisiones", dijo. Rabinowitz dice que los líderes militares de Israel podrían considerar desplegar un arma nuclear si se enfrentaran a una amenaza extrema, como el uso de un arma de destrucción masiva contra ellos. Tres países además de Israel se han negado a firmar el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares: India, Pakistán y Sudán del Sur. Corea del Norte se ha retirado. Irán ha firmado el tratado, pero fue censurado la semana pasada, poco antes de que Israel lanzara su operación, por el organismo de control nuclear de la ONU —un día antes de que Israel atacara— por violar sus obligaciones. La política de ambigüedad de Israel le ha ayudado a evadir un mayor escrutinio, dijo Susie Snyder en la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, un grupo que trabaja para promover la adhesión al tratado de la ONU. Su política también ha puesto de relieve el fracaso de los países occidentales para frenar la proliferación nuclear en Oriente Medio, dijo. "Prefieren que no se les recuerde su propia complicidad", dijo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.