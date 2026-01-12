Mientras Canadá busca reducir su dependencia de EEUU, su líder visitará China para reconstruir lazos

BEIJING (AP) — Un líder del gobierno canadiense está visitando China esta semana por primera vez en casi una década, en un intento por reconstruir las relaciones fracturadas y reducir la dependencia de Estados Unidos, su vecino y hasta hace poco uno de sus aliados más solidarios e inquebrantables.

La visita el miércoles del primer ministro Mark Carney es parte de una importante reconsideración a medida que los lazos se deterioran con Estados Unidos, la economía número uno del mundo y durante mucho tiempo el mayor socio comercial de Canadá por mucho.

Carney busca duplicar las exportaciones de Canadá fuera de Estados Unidos en la próxima década frente a los aranceles del presidente Donald Trump y las reflexiones del líder estadounidense de que Canadá podría convertirse en "el estado 51".

"En un momento de disrupción del comercio global, Canadá se centra en construir una economía más competitiva, sostenible e independiente", afirmó Carney en un comunicado de prensa anunciando su visita a China. "Estamos forjando nuevas asociaciones en todo el mundo para transformar nuestra economía de una que ha dependido de un solo socio comercial".

Estará en China hasta el sábado, luego visitará Qatar antes de asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Suiza la próxima semana.

Los aranceles de Trump han empujado tanto a Canadá como a China a buscar oportunidades para fortalecer la cooperación internacional, declaró Zhu Feng, decano de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Nanjing en China.

"La visita de Carney refleja el nuevo espacio para un mayor desarrollo en las relaciones entre China y Canadá bajo el actual proteccionismo comercial de Estados Unidos", expresó. Pero advirtió contra sobreestimar la importancia de la visita, señalando que Canadá sigue siendo un aliado de Estados Unidos. Las dos naciones norteamericanas también comparten un profundo patrimonio cultural y una geografía común.

Nuevos líderes se han orientado hacia China

Carney ha estado en el cargo menos de un año, sucediendo a Justin Trudeau, quien fue primer ministro durante casi una década. No es el primer nuevo líder de un país en intentar reparar las relaciones con China.

El primer ministro australiano Anthony Albanese ha restablecido los lazos desde que su Partido Laborista llegó al poder en 2022. Las relaciones se habían deteriorado bajo el anterior gobierno conservador, lo que llevó a restricciones comerciales chinas sobre el vino, la carne de res, el carbón y otras exportaciones australianas. Deshacer esas restricciones tomó alrededor de 18 meses, culminando con el levantamiento de una prohibición china sobre las langostas australianas a finales de 2024.

El primer ministro británico Keir Starmer ha buscado reparar los lazos con China desde que su Partido Laborista derrocó a los Conservadores en 2024. Según informes está planeando una visita a China, aunque el gobierno no lo ha confirmado.

Los dos gobiernos tienen diferencias, con Starmer planteando el caso del ex magnate de los medios de Hong Kong Jimmy Lai, ciudadano británico, en conversaciones con el líder chino Xi Jinping a finales de 2024 en Brasil.

Trump, quien ha dicho que vendrá a China en abril, ha indicado que quiere una relación fluida con China, aunque también lanzó una guerra comercial con aranceles que subieron a más del 100% antes de retroceder.

Relaciones difíciles, con Washington en el medio

En Canadá, las amenazas de Trump han planteado preguntas sobre la relación del país con su vecino mucho más poderoso. Esos estrechos lazos también han sido la fuente de gran parte de la fricción de Canadá con China en los últimos años.

Fue la detención por parte de Canadá de un ejecutivo de telecomunicaciones chino a petición de Estados Unidos lo que inició el deterioro de las relaciones a finales de 2018. Estados Unidos quería que el ejecutivo de Huawei Technologies Co., Meng Wenzhou, fuera extraditado para enfrentar cargos estadounidenses.

China tomó represalias arrestando a dos canadienses, Michael Kovrig y Michael Spavor, bajo cargos de espionaje. Mientras estaban encarcelados, Meng estaba bajo arresto domiciliario en Vancouver, una ciudad canadiense hogar de una considerable población china. Los tres fueron liberados bajo un acuerdo alcanzado en 2021.

Más recientemente, Canadá siguió a Estados Unidos al imponer un arancel del 100% sobre vehículos eléctricos y un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio de China.

China, que es el segundo mayor socio comercial de Canadá después de Estados Unidos, ha respondido con aranceles sobre exportaciones canadienses, incluyendo canola, mariscos y cerdo. Ha indicado que eliminaría algunos de los aranceles si Canadá eliminara el cargo del 100% sobre los vehículos eléctricos.

Un editorial en el periódico estatal chino Global Times dio la bienvenida a la visita de Carney como un nuevo punto de partida y pidió a Canadá levantar "restricciones arancelarias irrazonables" y avanzar hacia una cooperación más pragmática.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, indicó el lunes que China espera la visita de Carney como una oportunidad para "consolidar el impulso de mejora en las relaciones entre China y Canadá".

Canadá también está reparando lazos con India

Carney se reunió con Xi a finales de octubre en Corea del Sur, donde ambos asistieron a la cumbre anual de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

También ha intentado reparar los lazos con India, donde las relaciones se deterioraron en 2024 después de que el gobierno de Trudeau acusara a India de estar involucrada en el asesinato en 2023 de un activista sij en Canadá. Las consecuencias llevaron a expulsiones recíprocas de altos diplomáticos, interrupción de servicios de visado, reducción de personal consular y una congelación de las conversaciones comerciales.

Un deshielo cauteloso comenzó en junio pasado. Desde entonces, ambas partes han restaurado algunos servicios consulares y reanudado contactos diplomáticos. En noviembre, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, sostuvo que los dos países avanzarían rápidamente para concretar un acuerdo comercial, señalando la nueva política exterior del gobierno en respuesta a la guerra comercial de Trump.

Carney también visitará India más adelante este año.

