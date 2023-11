Por Dave Sherwood

LA HABANA, 9 nov (Reuters) - El cubano Idalberto Echavarría guió a su esposa Olga en una silla de ruedas y la ubicó al frente de la fila en la Terminal 2 del aeropuerto de La Habana, sorteando equipajes y un mar de personas al despedirse de familiares y amigos.

La abarrotada terminal, punto de partida para los cubanos que hacen su ruta aérea a Nicaragua y luego por tierra a Estados Unidos, es un barómetro del frenesí por migrar desde el país comunista.

"Hay otras vías, pero hay que tener dinero o tener un familiar afuera (...), dijo Echavarría a Reuters en una entrevista en el aeropuerto, en alusión al nuevo programa del Gobierno de Estados Unidos, el cual requiere de un patrocinador con sede en el país.

√Čl y su esposa, que no puede caminar debido a una infecci√≥n en una pierna, no tienen fondos de jubilaci√≥n, ni parientes bien ubicados en otros pa√≠ses y poco acceso a programas legales vigentes para los inmigrantes, dijo. "Para nosotros √©sta era la √ļnica opci√≥n y la m√°s dif√≠cil".

Nicaragua, que desde 2021 no exige visa a los inmigrantes cubanos, desafiando a Estados Unidos, sigue siendo la forma m√°s f√°cil de viajar hacia el norte, dijeron a Reuters varios entrevistados.

Echavarría dijo que no quería cruzar la frontera ilegalmente y, en cambio, concertaría una cita para acercarse a la frontera de Estados Unidos a través de una aplicación del gobierno de Washington, CBP One, mediante el cual los migrantes pueden acceder desde México.

Otros cubanos dijeron a Reuters que la desesperación era tal que cualquier ruta serviría incluso si eso significara intentar cruzar la frontera de Estados Unidos ilegalmente.

A s√≥lo unos minutos del aeropuerto Alain Ferguson, conductor de un taxi privado de 27 a√Īos, dijo que se hab√≠a quedado sin amigos por este √©xodo m√°s reciente.

"Vaya al aeropuerto (...) casi todos se fueron por Nicaragua. Hay que ir a ver el aeropuerto", dijo. "Les da lo mismo Nicaragua o México para donde sea".

Funcionarios nicarag√ľenses no respondieron de inmediato a una solicitud de estad√≠sticas sobre el n√ļmero de cubanos que han ingresado al pa√≠s v√≠a a√©rea en los √ļltimos meses.

Pero el mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que hab√≠a detectado un "crecimiento notable" en el movimiento de sus inmigrantes a trav√©s rutas irregulares hacia el norte por Centroam√©rica en las √ļltimas semanas y meses, aunque no public√≥ estad√≠sticas.

Llegar a la frontera

Unos 10.700 cubanos fueron encontrados en septiembre en la frontera entre Estados Unidos y M√©xico, en comparaci√≥n a los alrededor de 6.200 un mes antes. Las llegadas a la frontera, sin embargo, siguen siendo inferiores a los de hace un a√Īo, cuando exist√≠an menos v√≠as legales, como el programa de parole para solicitar la entrada a Estados Unidos desde el extranjero.

La gran mayoría de migrantes encontrados en octubre entró en la vía legal, cruzando fronteras, incluso a través de la aplicación CBP One.

El n√ļmero de cubanos encontrados en la frontera entre Estados Unidos y M√©xico cay√≥ durante varios meses a principios de este a√Īo cuando los cubanos se apresuraron en lugar de aprovechar el programa de parole de Washington.

El artista Ernesto P√©rez, de 51 a√Īos, dijo a Reuters que hab√≠a esperado desde 2015 para su turno de ingresar a Estados Unidos legalmente bajo un programa de reunificaci√≥n familiar. Cuando eso no funcion√≥, aplic√≥ tambi√©n para el programa de parole.

"Al ver que desde el 2015 no teníamos respuesta, uno se desespera", dijo Pérez a Reuters afuera de la embajada de Estados Unidos en La Habana mientras hacía fila para su tan esperada entrevista.

"En un momento me pas√≥ por la cabeza lanzarme por Nicaragua, pero me frenaba el hecho que ten√≠a dos ni√Īas menores de edad y entonces decid√≠ no hacerlo", agreg√≥.

Cuba sostiene que a pesar de los avances que Estados Unidos ha anunciado, no resolver√° el problema √ļnicamente con los visados.

Y en cambio, culpa de los actuales problemas migratorios al embargo comercial y las sanciones de la era del exmandatario Donald Trump, que seg√ļn dice impulsan la crisis econ√≥mica y un √©xodo r√©cord de 400.000 cubanos para migrar a Estados Unidos en dos a√Īos.

Brian Nichols, un alto funcionario del Departamento de Estado, dijo en las redes sociales esta semana que estaba "preocupado por los informes de un dramático aumento en los vuelos chárter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos".

"Estamos explorando toda la gama de posibles consecuencias para aquellos que facilitan este medio de migración irregular", dijo Nichols, que no especificó las consecuencias.

(Reporte de Dave Sherwood; adicional reporte de Ted Hesson en Washington, Ismael López en San José, Costa Rica, y Alien Fernández, Mario Fuentes y Nelson Acosta en La Habana)