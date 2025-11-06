Mientras drones rusos inquietan a Europa, Polonia y Rumania despliegan un nuevo sistema defensivo

Polonia y Rumania desplegarán un nuevo sistema de armas para defenderse contra drones rusos, tras una serie de incursiones en el espacio aéreo de la OTAN en los últimos meses que expusieron las vulnerabilidades de la alianza y pusieron a Europa en alerta.

El sistema estadounidense Merops, que es lo bastante pequeño como para caber en la parte trasera de una camioneta mediana, puede identificar drones y cercarlos, utilizando inteligencia artificial para orientarse cuando hay interferencias en las comunicaciones satelitales y electrónicas.

Además de desplegarse en Polonia y Rumania, Merops también se utilizará en Dinamarca, informaron funcionarios militares de la OTAN a The Associated Press, como parte de un movimiento para reforzar las defensas en el flanco oriental de la alianza.

“Lo que hace este sistema es darnos una detección muy precisa”, afirmó el coronel Mark McLellan, jefe adjunto de operaciones en el Comando Terrestre Aliado de la OTAN. “Es capaz de apuntar a los drones y derribarlos, y a un costo bajo también. (...) Es mucho más barato que enviar un F-35 al aire para derribarlos con un misil”.

Merops “básicamente vuela drones contra drones”, dijo McLellan, ya sea disparando directamente al dron hostil o reportando información a las fuerzas terrestres o aéreas para que puedan derribarlo.

La demanda de esa clase de tecnología creció después de que alrededor de 20 drones rusos volaran en el espacio aéreo polaco a principios de septiembre. Se desplegaron aviones multimillonarios para responder a drones que cuestan decenas de miles de dólares.

Más tarde, Rumania registró una incursión de drones, y los avistamientos de aviones no tripulados han provocado cierres en aeropuertos en Copenhague, Múnich, Berlín y Bruselas. También hubo avistamientos cerca de bases militares en Bélgica y Dinamarca.

Aunque no siempre se pudo rastrear el origen de los drones hasta Rusia o vincularlos con su guerra en Ucrania, los sucesos impulsaron el interés en reforzar las defensas. Una prolongada batalla de drones, o una guerra a gran escala como en Ucrania, agotaría las arcas occidentales y las limitadas reservas de misiles.

Los drones vuelan bajo y lento, lo que los hace difíciles de detectar en sistemas de radar calibrados para detectar misiles de alta velocidad. También pueden confundirse con pájaros o aviones. El sistema Merops, dijeron funcionarios de la OTAN, ayuda a cubrir esas brechas.

El ex director general de Google, Eric Schmidt, ha invertido en Merops, pero tanto él como la empresa mantienen un perfil público bajo, rechazando solicitudes de entrevistas. Los funcionarios de defensa de Polonia y Rumania también declinaron comentar públicamente.

Las empresas europeas están desarrollando ahora nuevas tecnologías, como sistemas de dron contra dron como Merops y misiles antidrón, mientras que los países de la Unión Europea han acordado trabajar juntos para crear un "muro de drones" en la frontera oriental del bloque.

Los líderes militares de Estados Unidos en Europa también abogan por crear una Línea de Disuasión del Flanco Oriental, una zona de defensas en capas a lo largo de la frontera de la OTAN.

Merops es la primera fase de la construcción de esas defensas, dijo expresó el general de brigada Thomas Lowin, jefe adjunto de operaciones en el Comando Terrestre Aliado de la OTAN, un proceso que se prevé que tome de dos a cinco años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.