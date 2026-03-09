Mientras los recuerdos de Fukushima se desvanecen, Japón abraza un futuro con energía nuclear

Por Mariko Katsumura, John Geddie, Katya Golubkova y Nobuhiro Kubo

IWAKI, JAPÓN, 9 mar (Reuters) -

Takuma Hashimoto tenía tres años cuando, el 11 de marzo de 2011, un terremoto y un tsunami de gran magnitud sacudieron la zona, provocando fusiones nucleares en la central de Fukushima Daiichi, situada a solo una hora de su casa.

Mientras ocurría el peor desastre nuclear desde Chernóbil, su familia quedó atrapada, incapaz de huir como sus vecinos porque no podían encontrar gasolina para su vehículo.

Ahora, con 18 años, Hashimoto quiere formar parte de la próxima generación de talentos nucleares de Japón.

"No creo que la energía nuclear deba considerarse automáticamente peligrosa", afirma este estudiante de ingeniería de una escuela técnica de Iwaki, donde una estación de control sigue supervisando los niveles de radiación locales.

Reuters habló con Hashimoto, así como con un antiguo responsable de gestión de crisis y un veterano de la industria nuclear, antes del 15.º aniversario de la catástrofe. Sus historias ilustran cómo Japón está volviendo a una fuente de energía que había prácticamente rechazado.

Japón, un país pobre en recursos, fue en su día uno de los mayores defensores de la energía nuclear, que proporcionaba aproximadamente el 30% de la electricidad del país a partir de 54 reactores.

El desastre de Fukushima provocó un cambio drástico en la opinión pública en contra de la energía nuclear, y se ordenó el cierre de todos los reactores para realizar inspecciones de seguridad y mejoras. En 2012, el Gobierno incluso decidió eliminar gradualmente la energía nuclear. Esa decisión se revirtió dos años más tarde, pero la reactivación de los reactores ha sido lenta y muchos han cerrado definitivamente.

PRIMERA MINISTRA PRONUCLEAR Y UN APOYO PÚBLICO CADA VEZ MAYOR

Ahora, la primera ministra pronuclear de Tokio, Sanae Takaichi, animada por una contundente victoria electoral, está presionando para acelerar la reactivación y promover nuevas tecnologías nucleares con el fin de liberar al país de los costosos combustibles fósiles importados.

La reactivación en enero de uno de los siete reactores de la central nuclear más grande del mundo, Kashiwazaki-Kariwa, supuso un hito. Dicho esto, solo 15 de los 33 reactores de Japón que siguen operativos han vuelto a ponerse en marcha.

El caos desatado en Oriente Medio por el ataque del presidente estadounidense Donald Trump a Irán, una región que representa el 95% del suministro de petróleo de Japón, y el previsible aumento de las necesidades energéticas de los centros de datos de inteligencia artificial, ávidos de energía, prometen impulsar un cambio en la opinión pública.

Una escasa mayoría de la población, el 51%, se muestra ahora a favor de la reactivación, según una encuesta realizada el mes pasado por el periódico Asahi. Esto supone un aumento con respecto al 28% registrado cuando se empezó a sondear sobre este tema en 2013. Los que más apoyan esta medida son los jóvenes de entre 18 y 29 años, con un 66%.

La escuela de Hashimoto, que le ha enviado a visitar centrales nucleares, recibe financiación del Gobierno para formar a trabajadores en materia de energía nuclear, regulación y desmantelamiento.

Sin embargo, conseguir el talento suficiente puede ser un obstáculo para el renacimiento nuclear de Japón.

En 2024, solo 177 estudiantes fueron admitidos en cursos relacionados con la energía nuclear en todo Japón, frente a los 317 justo antes del desastre de Fukushima y los 673 que se registraron a principios de la década de 1990.

Hashimoto sabe que no todo el mundo está de acuerdo con él. Casi todas las semanas se encuentra con un grupo de manifestantes antinucleares en la estación de tren cuando va a la escuela.

Pero afirma: "Lo importante es utilizar la energía nuclear de forma adecuada, contar con medidas en caso de que ocurra algo y desarrollar tecnología para garantizar que no haya accidentes".

"DE LA EMOCIÓN A LAS CONCESIONES"

Seiji Inada, de 49 años, formó parte del equipo de respuesta a la crisis del Gobierno en 2011. Encargado de contabilizar los fallecidos, se encerró durante días con cientos de funcionarios en un búnker subterráneo situado bajo la oficina del primer ministro en Tokio.

Inada recuerda estar en la sala de crisis, viendo con horror las imágenes de la explosión de un edificio que albergaba un reactor.

Alrededor de 150.000 personas que vivían en los alrededores de la central fueron evacuadas, muchas de las cuales nunca regresaron, mientras el Gobierno evaluaba el riesgo de que Tokio, una de las ciudades más grandes del mundo, quedara cubierta por una nube radiactiva.

"Recuerdo que durante mi breve pausa para almorzar llamé a mi padre y le dije: 'Bueno, no puedo darte detalles, pero prepárate para el peor de los casos'", dijo Inada, que ahora trabaja para la consultora privada FGS Global.

Una investigación publicada en 2012 culpó a la empresa operadora de la central, TEPCO, a los reguladores y al Gobierno por no haber desarrollado protocolos de seguridad que pudieran haber contenido los daños, calificándolo de desastre "provocado por el hombre".

El primer ministro de entonces, Naoto Kan, dimitió tras ser criticado por su mala gestión de la respuesta.

"La lección del 11 de marzo es la humildad: pueden producirse catástrofes poco probables. Lo que importa es la gobernanza", afirmó Inada.

(Información de Mariko Katsumura en Iwaki, Fukushima, y John Geddie, Katya Golubkova y Nobuhiro Kubo en Tokio; reportaje adicional de Tim Kelly; edición de Edwina Gibbs; edición en español de María Bayarri Cárdenas)