"Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos", lanza Arbeloa

Bajo presión luego de dos derrotas seguidas en Liga, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, cuyo equipo está a cuatro puntos del líder FC Barcelona, proclamó que seguirán luchando "mientras matemáticamente" tengan opciones de ganar el título.

"Claro que son 36 puntos los que nos quedan por jugar, estamos a cuatro puntos, no a 18, esto es el Real Madrid, mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos, y si alguna vez llega un momento en que matemáticamente no podamos luchar también seguiremos luchando", declaró Arbeloa este jueves, víspera de la visita de su equipo al Celta de Vigo en la 27ª fecha de LaLiga española.

"Yo no entiendo el Real Madrid de otra forma que seguir luchando, en el vestuario somos conscientes de que queda muchísimo, mucha Liga", agregó.

"Llevamos dos derrotas seguidas en Liga. Claro que en un equipo como el Real Madrid la derrota siempre es difícil de gestionar por las expectativas y la exigencia, pero ahora mismo lo único en lo que pensamos es en el partido de mañana. Es lo único que nos preocupa", aseguró el técnico español, que sustituyó a Xabi Alonso en enero.

Preguntado sobre las numerosas ausencias del conjunto blanco, entre lesionados (Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Militao) y suspendidos (Mastantuono, Huijsen, Carreras) para el desplazamiento a Vigo, Arbeloa insistió en que no puede "poner excusas", tras las derrotas ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0).

"Cuando se gana y todo el mundo juega bien es muy fácil ponerse esta camiseta. Se nos tiene que ver ahora. Es en estos momentos cuando se ve si valemos para llevar esta camiseta y este escudo".

Sobre Mbappé y Bellingham, y sus respectivos viajes a París y Londres para tratarse de sus lesiones, Arbeloa aseguró que las decisiones sobre ambos jugadores "están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y del departamento de preparación física del Real Madrid".