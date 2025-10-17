Mientras Rusia golpea la red energética de Ucrania una guardería lucha por proporcionar comida y calor

Por Pavel Polityuk y Yurii Kovalenko

La cocinera ucraniana Natalia Meshok sale de casa a las 2 de la madrugada para dirigirse a la guardería donde trabaja, aprovechando las horas nocturnas, cuando el suministro energético es más o menos estable, para preparar la comida de decenas de niños.

Meshok, de 59 años, vive y trabaja en la ciudad septentrional de Chérnigov, castigada en las últimas semanas por repetidos ataques rusos con drones y misiles contra su infraestructura energética, que provocan apagones periódicos y perturban la vida cotidiana.

"Completamente vacía y oscura. Da un poco de miedo, pero te das cuenta de que tienes que ir porque hay niños aquí", dijo, de pie en una cocina oscura donde las ollas de comida descansaban en la estufa listas para ser servidas cuando abriera el jardín de infancia.

Chérnigov fue una de las primeras ciudades en sufrir los efectos de la intensificación de los ataques rusos contra las instalaciones de electricidad y gas en toda Ucrania, incluida la capital, Kiev, donde cientos de miles de hogares se quedaron sin electricidad tras un ataque el 10 de octubre.

APUNTA AL SECTOR ELÉCTRICO Y LA CALEFACCIÓN

Las autoridades afirman que la frecuencia y la precisión de estos ataques han aumentado en los dos últimos meses, lo que lleva a algunos a predecir un invierno 2025/26 especialmente duro a medida que se acerca el cuarto aniversario de la guerra.

"Nos estamos preparando para varios escenarios, incluidos los peores", dijo la ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk, justo antes del ataque del 10 de octubre.

El presidente Volodímir Zelenski dijo que Rusia lanzó 3100 drones y 92 misiles contra Ucrania en solo una semana a partir del 6 de octubre.

Rusia niega haber atacado a civiles y afirma que su objetivo es degradar la capacidad militar de Ucrania.

Meshok se alegró de que esa noche la electricidad durara más que el par de horas habitual, lo que significó que ella y sus compañeras cocineras pudieron preparar el almuerzo para los niños —de 2 años en adelante—, así como el desayuno.

"¿Sabes por qué los niños están en la guardería? Porque sus padres trabajan. Nadie lo ha cancelado. Tienen que ir a trabajar", dijo Yevheniia Savchenko, directora de la guardería, una instalación municipal.

Llevaba casi una semana lloviendo en Chérnigov cuando Reuters la visitó a principios de octubre, y la temperatura en la guardería era de 14 grados centígrados.

En el sótano, que sirve de refugio antiaéreo, hacía un poco más de calor.

Savchenko dijo que no sabía cuándo se encendería la calefacción.

En tiempos de paz, Ucrania suministraba calefacción a las instalaciones estatales a tiempo para la llamada "temporada de calefacción", que comienza a mediados de octubre, cuando las temperaturas suelen empezar a bajar.

