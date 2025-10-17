Mientras Trump eleva la presión sobre Venezuela, los senadores esperan reducir la tensión

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON, 17 oct (Reuters) -

Senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos anunciaron el viernes planes para forzar una votación sobre una resolución que impida una acción militar contra Venezuela sin autorización del Congreso, buscando frenar la escalada de presión del presidente Donald Trump sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El senador Tim Kaine, de Virginia, que patrocina la resolución de poderes de guerra con su demócrata Adam Schiff, de California, y el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, dijo que estaba respondiendo a los repetidos ataques estadounidenses contra barcos frente a Venezuela.

Ha habido al menos cinco de estos ataques, que el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, dice que son parte de una campaña contra los narcotraficantes. En ellos han muerto al menos 27 personas.

Kaine recordó el requisito constitucional estadounidense de que solo el Congreso, no el presidente, autoriza la guerra, excepto para ataques a corto plazo.

La campaña del Gobierno de Trump en el sur del Caribe ha durado semanas. Trump también ha dejado caer la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela y reveló el miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

"Está claro que no hay autorización del Congreso para esta acción", dijo Kaine a los periodistas.

Los ataques han llevado a algunos expertos legales a preguntarse si EEUU está violando el derecho internacional. Colombia, que ha condenado los ataques, dijo que uno de los buques era colombiano con ciudadanos colombianos a bordo. El Gobierno de Trump calificó esa afirmación de "infundada".

El sorpresivo anuncio el jueves de que el almirante que dirige las fuerzas militares estadounidenses en América Latina renunciará a de año se sumó a las preguntas sobre la campaña.

Venezuela ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que determine que los ataques son ilegales, según una carta vista por Reuters el jueves.

NARCOTERRORISTAS

El Gobierno del presidente Trump argumenta que está luchando contra narcoterroristas venezolanos, lo que hace que los ataques sean legítimos.

Miembros del Congreso estadounidense de ambos partidos se han quejado de que han recibido escasa información, como quién fue asesinado, pruebas de tráfico, el coste de la acumulación o la estrategia latinoamericana a largo plazo.

"Es un completo agujero negro", dijo Kaine.

También dijo que el Gobierno no ha explicado por qué necesitaba las embarcaciones, matando a todos a bordo, en lugar de interceptarlas.

Trump dijo el miércoles que interceptar los barcos de la droga era "políticamente correcto" y no había detenido el tráfico de drogas.

El Senado bloqueó una resolución similar la semana pasada por un estrecho margen de 51 votos a favor y 48 en contra, en su mayoría según las líneas partidistas, con dos republicanos que respaldaron la resolución y un demócrata que se opuso. Los compañeros republicanos de Trump dijeron que el presidente se limitaba a cumplir una promesa electoral de atacar a los cárteles de la droga.

Kaine dijo que esperaba que la nueva resolución, para prohibir la acción militar contra o dentro de Venezuela sin la aprobación del Congreso, obtuviera algunos votos republicanos más.

"El ejército no debe usarse solo para que podamos matar a quien queramos en cualquier parte del mundo, siempre que el presidente lo haya incluido en una lista secreta", dijo Kaine. "Puede que sea optimista en esto, pero creo que habrá un punto en el que más (republicanos) dirán: 'Espera un momento'", añadió. (Información de Patricia Zengerle; edición de Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)