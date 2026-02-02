Mientras una ciudad en Sicilia se desmorona, las familias se apresuran a salvar lo que pueden

Por Fatos Bytyci

NISCEMI, Italia, 2 feb (Reuters) -

Tras perder su hogar en la localidad siciliana de Niscemi debido a un deslizamiento de tierra la semana pasada, Benedetta Ragusa y Toni Rinnone se apresuraron a salvar su pizzería, recuperando electrodomésticos y utensilios de cocina del lugar mientras el suelo se movía bajo sus pies.

Los bomberos permanecieron alertas, evaluando las grietas en las paredes y monitoreando los movimientos de tierra antes de ofrecer su ayuda, empujando un refrigerador por la calle hasta un lugar seguro.

"Por desgracia, nuestra casa fue la primera en derrumbarse en Niscemi, por lo que ni siquiera tuvimos la oportunidad de recuperar nuestros recuerdos del interior de esa pequeña vivienda", dijo Rinnone.

"Aún teníamos fe en la tienda, en el local que teníamos, para no derrumbarnos por completo. En cambio, parece que eso también se está derrumbando, poco a poco. Es un poco difícil de afrontar", dijo.

Con una población de alrededor de 25.000 habitantes, Niscemi se asienta sobre acantilados de arcilla y arenisca, dominando una llanura en el sur de Sicilia que conduce al mar Mediterráneo, a unos 30 kilómetros de distancia. Ha sufrido deslizamientos de tierra desde la década de 1790 y la última gran ruptura se registró en 1997.

POCO SE HA HECHO PARA REFORZAR LOS FRÁGILES CIMIENTOS

A pesar de las advertencias sobre la inestabilidad, no se hizo nada para reforzar los frágiles cimientos de la ciudad y, el 25 de enero, tras una feroz tormenta que empapó la tierra, se derrumbó un tramo de cuatro kilómetros de longitud de la ladera.

Algunos edificios se deslizaron hacia el vacío, otros quedaron destrozados por las grietas que se extendían por sus paredes. Las autoridades crearon apresuradamente una "zona roja" en el extremo oriental de la ciudad, de 150 metros de profundidad, y ordenaron la evacuación de unas 1.500 personas.

Quienes deseen recuperar cualquier objeto del interior de la zona acordonada deben ir acompañados por equipos de emergencia y actuar con rapidez. No hay tiempo para recuerdos.

"Parece que estemos en guerra", dijo Ragusa mientras se apresuraba a recoger vasos, platos y sartenes, apilándolos en una furgoneta.

Las vistas aéreas muestran una dramática cicatriz beige en un lado de Niscemi, con montículos de tierra en la llanura inferior y los campos verdes circundantes entrecruzados con grietas y hendiduras que sugieren que todo el paisaje ha sido destrozado.

Los edificios y las carreteras cortadas cuelgan sobre el borde de la tierra que permanece intacta. Debajo, los restos rotos de desagües y tuberías de agua sobresalen de la tierra recién expuesta.

LA BUROCRACIA Y LAS DISPUTAS FRENAN LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS

"Desgraciadamente, la situación es realmente crítica. Tenemos una ciudad, su centro histórico, en grave peligro", afirma Gianfranco di Pietro, ingeniero de datos geoespaciales.

"Aún es demasiado pronto para saber cómo será nuestro futuro. Pero esperamos asegurar esta parte histórica de la ciudad lo antes posible, reconstruirla, volver a proporcionar vivienda a quienes la han perdido y estabilizar toda la ladera".

Es comprensible que los lugareños se muestren escépticos.

Tras el deslizamiento de tierra de 1997, los expertos afirmaron que algunas partes de la ciudad se habían construido sobre terreno inestable y que era necesario realizar obras urgentes, como instalar un sistema de drenaje adecuado para evitar que el suelo se saturara durante las tormentas.

Sin embargo, los planes para llevar a cabo estas obras se estancaron debido a una combinación de disputas legales y burocracia local que suelen frenar los proyectos de obras públicas en toda Italia.

El alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, dijo a los periodistas que su ciudad no había recibido hasta diciembre la financiación necesaria para pagar las obras de seguridad relacionadas con la catástrofe de 1997. Pero ese plan se había desvanecido, como los acantilados que debía proteger.

La fiscalía de la cercana localidad de Gela ha abierto una investigación por desastre por negligencia.

"Es justo que los responsables paguen", dijo Conti.

"PERDERLO TODO ES TERRIBLE"

Con gran parte del equipamiento de su pizzería a salvo, Benedetta Ragusa afirmó que ahora se enfrentaba a un periodo de duelo por la pérdida de su hogar y los sueños destruidos con él.

Al ver las imágenes tomadas por un dron, sólo puede distinguir la pared de su antiguo cuarto de baño con un espejo aún colgado. Se sintió aliviada de no haber regresado antes para intentar salvar sus pertenencias.

"Perderlo todo es terrible, perder tu primera casa es terrible, pero nos salvamos, porque, sinceramente, no sé qué habría pasado si hubiéramos estado dentro", afirmó.

Sorprendentemente, no se perdieron vidas en la catástrofe.

Aunque los sicilianos tienen fama en Italia de saltarse las normas, los lugareños rechazaron la semana pasada en las redes sociales las acusaciones de que habían ignorado las normas de construcción al desarrollar Niscemi.

"Corremos el riesgo de perderlo todo y la gente sigue encontrando tiempo para hablar mal de nosotros, y eso no está bien", dijo la profesora de francés Daniela Ferraro, cuya casa se encontraba dentro de la zona roja.

Las recientes obras de renovación se llevaron a cabo con los permisos necesarios y la propiedad había sido reforzada contra terremotos, dijo, negándose a afrontar la perspectiva de marcharse de Niscemi.

"Iremos a trabajar como todos los días, seguiremos arremangándonos porque no nos rendimos. Hay que salvar nuestra tierra".

(Edición de Crispian Balmer y Bernadette Baum; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)