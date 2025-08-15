Migración: 158 venezolanos llegan deportados desde EE.UU.
- 1 minuto de lectura'
Se trata del vuelo de repatriaciones número 57 y procedió de Texas, Estados Unidos, a cargo de la aerolínea de ese país Eastern.
Según el Ministerio de Relaciones Interiores, llegaron 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y siete niñas.
En medio de fuertes medidas de seguridad, los repatriados fueron recibidos por la presidenta del plan de reinserción social de migrantes "Vuelta a la Patria", la italiana Camilla Fabri, y por jefes y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la policía política Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional y la Policía.
En lo que va de año han sido repatriados más de 10.000 migrantes indocumentados deportados por Washington, según datos oficiales. (ANSA).
