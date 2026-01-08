Migración: activistas mexicanos critican "muro flotante" en la frontera con EEUU

A pesar de que la migración de México hacia Estados Unidos se redujo 95% en el primer año de gobierno del presidente Donald Trump, Gladys Cañas, presidenta de la asociación civil "Ayudándoles a Triunfar" señaló que aún hay extranjeros sin documentos que buscan cruzar el Río Bravo, llamado Río Grande del lado estadounidense.

"Ya de por sí con las redadas que se realizan en la frontera con México se está causando temor a los migrantes, añadir estas boyas como un muro anti-inmigrante lo único que provoca es aumentar ese temor", afirmó la activista.

Cañas llamó a los extranjeros que tengan planes de traspasar ese "muro flotante" pensarlo muy bien porque cualquiera que considere cruzar el río se quedará atrapado en estas barreras "poniendo en riesgo su vida".

Por ahora, en Matamoros, estado norteño de Tamaulipas, frontera con Brownsville, Texas, donde se empezaron a colocar las boyas, no están llegando migrantes, dijo. (ANSA).