Migración: agente de ICE mata a una mujer en operativo migratorio en Minneapolis

Según un comunicado oficial, los agentes realizaban operaciones selectivas de control migratorio cuando una mujer de 37 años presuntamente intentó atropellar a los oficiales con su vehículo, en lo que el DHS calificó como un intento de homicidio. El agente abrió fuego con "disparos defensivos", causando la muerte de la mujer.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en conferencia de prensa que los vehículos de los agentes habían quedado atascados por la nieve y que, mientras intentaban liberarlos, la mujer "los atacó", calificando el episodio como "un acto de terrorismo doméstico".

Desde el DHS aseguraron que el agente "actuó conforme a su entrenamiento y salvó su vida y la de sus compañeros", y confirmaron que los oficiales heridos durante el incidente se recuperarán plenamente, aunque no detallaron la gravedad de las lesiones.

Empero, un video publicado por medios locales y viralizado en redes sociales muestra a un agente de ICE disparando a quemarropa a la mujer a través de la ventanilla de su auto. El video muestra a un agente enmascarado acercándose al auto de lado, al otro lado de la calle. Otro agente le grita a la mujer: "Sal de tu maldito auto!" e intenta abrir la puerta.

Ella intenta retroceder lentamente y parece estar abandonando el lugar cuando otro agente dispara tres veces. La camioneta continúa avanzando brevemente antes de chocar contra otro auto estacionado.

La testigo que filmó la escena, Caitlin Callenson, dijo que estaba caminando cuando vio un vehículo de ICE atascado en la nieve.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, reaccionó con dureza y exigió públicamente la salida de ICE de la ciudad.

"Lo que están haciendo genera caos y desconfianza. Están separando familias, sembrando miedo en las calles y, en este caso, literalmente matando a una persona", sostuvo en una conferencia de prensa.

Frey cuestionó además la versión oficial, al señalar que los videos del incidente no muestran que el vehículo estuviera siendo utilizado como un arma, y acusó al agente de un uso irresponsable del poder.

"ICE, váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí", afirmó.

Tras el tiroteo, residentes y activistas se concentraron en el lugar, arrojando bolas de nieve y coreando consignas contra los agentes federales, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos, según reportes de medios locales.

El episodio ocurre en medio de un despliegue migratorio sin precedentes en Minnesota, impulsado por la administración del presidente Donald Trump, que ha intensificado los controles en grandes ciudades del país.

Desde principios de diciembre, ICE arrestó a unas 1.400 personas en Minneapolis, una cifra muy superior a las 300 detenciones registradas hasta el 12 de ese mes. El DHS confirmó además el arribo de agentes de la Patrulla Fronteriza, que comenzaron a operar en la ciudad este miércoles.

En total, el operativo podría involucrar hasta 2.100 agentes federales, entre oficiales de deportación y personal de Investigaciones de Seguridad Nacional, en lo que el DHS describió como "la mayor operación de su historia en Minnesota".

