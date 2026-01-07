Migración: agentes del ICE matan a una mujer en Minneapolis

El tiroteo atrajo a una gran multitud de manifestantes.

Periodistas en el lugar observaron un área acordonada con un gran número de agentes del ICE en la intersección de la 34 y la Avenida Portland.

Con más de 2000 agentes del ICE movilizados, Minneapolis se convirtió en el último objetivo de la campaña de la administración Trump contra la inmigración ilegal.

"Los agentes del ICE están provocando el caos", declaró el alcalde Jacob Frey, quien pidió a las fuerzas federales que abandonen inmediatamente la ciudad a través de sus redes sociales.

Los detalles sobre el tiroteo aún son fragmentarios. Sin embargo, se sabe que había una fuerte presencia de agentes federales y locales en la zona.

Entre los participantes en la operación se encontraba Gregory Bovino, alto funcionario de la U.S. Customs and Border Patrol, conocido por ser el rostro de las operaciones de represión anti-migrantes en Los Angeles, Chicago y otras ciudades.

El tiroteo marca una drástica escalada en la última de una serie de operaciones de control de inmigración llevadas a cabo en las principales ciudades estadounidenses.

Minneapolis y la ciudad gemela de St. Paul están en estado de alerta desde que el Departamento de Seguridad Nacional anunció el pasado martes el inicio de la operación, relacionada en parte con acusaciones de fraude que involucran a residentes de origen somalí, lo que ha llevado al gobernador Tim Walz (ex candidato a la vicepresidencia con Kamala Harris) a no presentarse para un nuevo mandato.

El área donde ocurrió el tiroteo es un modesto barrio residencial al sur del centro de Minneapolis, a poco más de un kilómetro de donde en 2020 el afroamericano George Floyd fue asesinado por un oficial de policía blanco. (ANSA).