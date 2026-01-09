Migración: alcalde de Minneapolis al FBI, "queremos participar en la investigación"

En una conferencia de prensa, el demócrata Jacob Frey instó al gobierno de Donald Trump a no "ocultar la verdad". "Dijeron que el agente actuó en defensa propia y calificaron a la víctima de terrorista doméstica. Parece que ya han cerrado la investigación", declaró Frey. "Solicitamos la participación de la Oficina de Aprehensión Criminal en este proceso, porque Minneapolis quiere una averiguación justa", añadió.

El alcalde de Minneapolis respondió a quienes lo acusaron de echar leña al fuego tras el asesinato de Renee Good invitando a las autoridades migratorias a "irse a la mierda". "Usé una palabrota. Mataron a una persona. ¿Qué es más grave? Yo diría que matar a una persona es peor", declaró Frey.

El alcalde demócrata también criticó la afirmación de la administración Trump de que Good intentó atropellar al agente.

"Miren el video desde todos los ángulos. El agente salió ileso con una lesión en la cadera que podría haberse producido al cerrar la puerta del refrigerador", dijo Frey. "No fue atropellado", agregó. (ANSA).