Migración: algunos agentes federales abandonarán este martes Minneapolis

Frey hizo el anuncio tras una conversación con el presidente de Estados Unidos, enfatizando que Minneapolis obtuvo beneficios de su comunidad migrante y expresando su deseo de poner fin a la "Operación Metro Surge".

"Le dije al presidente que la situación actual no puede continuar, y él estuvo de acuerdo", declaró Frey. "Algunos agentes federales comenzarán a dejar el área mañana, y seguiré insistiendo para que los demás también se vayan."

El alcalde subrayó que Minneapolis continuará colaborando con las autoridades estatales y federales en investigaciones legítimas, pero se opone a participar en arrestos que considere inconstitucionales.

"Los delincuentes violentos deben ser responsabilizados por los crímenes cometidos, no por su origen", afirmó.

Frey añadió que trabajará con todos los niveles de gobierno para mantener la seguridad en las comunidades de Minneapolis, y confirmó que mañana se reunirá con Tom Homan, el jefe fronterizo, para discutir los próximos pasos a seguir. (ANSA).