Migración: Alligator Alcatraz quedará vacía en pocos días

En un mensaje enviado al rabino del sur de Florida, Mario Rojzman, el 22 de agosto, relacionado con la prestación de servicios de capellanía en las instalaciones, el Director Ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, dijo que "probablemente vamos a reducir a 0 personas en unos pocos días".

Un portavoz de Guthrie, cuya agencia ha supervisado la construcción y operación del sitio, no hizo comentarios al respecto.

La instalación se construyó rápidamente hace dos meses con el objetivo de contener hasta 3000 detenidos como parte del impulso del presidente Donald Trump para deportar ilegalmente a personas en los Estados Unidos.

En un momento dado, tenía casi 1000 detenidos, pero el representante Maxwell Frost, demócrata de Florida, aseguró que ahora solo quedan entre 300 y 350 detenidos.

Se han presentado tres demandas que impugnan las prácticas en el centro de detención, incluida una que estimaba que al menos 100 detenidos que habían estado en el centro habían sido deportados. Otros han sido trasladados a otros centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos.

La noticia de que el último detenido en "Alligator Alcatraz" podría abandonar las instalaciones en cuestión de días llegó menos de una semana después de que un juez federal en Miami ordenara al centro de detención que terminara las operaciones, y el último detenido necesitaba salir dentro de los 60 días.

El estado de Florida apeló la decisión.

Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee fueron quienes presentaron una demanda que condujo al fallo del juez.

El gobierno federal espera abrir una segunda instalación de detención de inmigrantes en el norte de Florida, que DeSantis ha apodado "Deportation Depot".

Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee habían argumentado en su demanda que la construcción y las operaciones adicionales deberían detenerse hasta que los funcionarios federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales federales.

Su demanda afirmó que la instalación amenazaba a los humedales sensibles al medio ambiente que son el hogar de plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares gastados durante décadas en la restauración ambiental.

El centro de detención, que demandó una inversión de millones de dólares y que contó con el fuerte apoyo de Trump, abrió oficialmente el 1 de julio. (ANSA).