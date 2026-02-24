Migración: Argentina refuerza los controles migratorios en las fronteras

El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien explicó que la nueva estructura servirá para "ordenar el sistema y potenciar los controles", integrando datos y reportes entre las autoridades migratorias y las fuerzas federales.

Según el ministerio, el CAIMF coordinará la información entre la Secretaría de Seguridad, los departamentos de Migraciones y las fuerzas de seguridad, creando un sistema permanente e interoperativo basado en el análisis de datos para mejorar la trazabilidad y la capacidad de decisión.

"Quien entre para trabajar y respetar la ley es bienvenido; quien intente el ingreso irregular o tenga antecedentes no podrá hacerlo", afirmó Monteoliva.

Datos oficiales indican que 2.403 extranjeros fueron expulsados en diciembre y 1.971 en enero, entre rechazos, expulsiones y extradiciones.

Las medidas siguen a las reformas migratorias de 2025, que introdujeron requisitos más estrictos para la residencia y nuevas limitaciones al acceso a servicios para los no residentes (ANSA).