Migración: arrestado por el ICE, no puede participar en el funeral del hijo

Maher Tarabishi era el único cuidador del joven Wael y la familia hasta lo último esperó que se le concediera el permiso para asistir hoy al funeral.

Los funcionarios del ICE denegaron la solicitud de liberación temporal, dio a conocer el abogado de la familia.

Wael falleció el viernes pasado a causa de la enfermedad de Pompe, un trastorno hereditario grave y poco común que causa atrofia muscular y problemas cardíacos. "Estamos decepcionados por la decisión del ICE", declaró el abogado Ali Elhorr: "la decisión de impedirle despedirse de su hijo refleja una trágica falta de humanidad".

Maher, originario de Jordania, llegó a Estados Unidos desde Kuwait en 1994 con una visa de turista. En 2006, un tribunal ordenó su deportación, pero se le permitió quedarse porque era el único miembro de la familia capaz de cuidar de Wael.

La portavoz de la Seguridad Nacional, Trisha McLaughlin, explicó que Maher permaneció ilegalmente en Estados Unidos durante 20 años. McLaughlin lo describió como un "miembro autoproclamado" de la Organización para la Liberación de Palestina, la organización política reconocida por las Naciones Unidas y la Liga Árabe desde 1974 como el "representante legítimo" del pueblo palestino.

En agosto, el gobierno de Trump comenzó a revocar visas a miembros de la OLP y la Autoridad Palestina, pues lo acusó de tomar medidas que "contribuyeron sustancialmente a la negativa de Hamás a liberar a sus rehenes y al fracaso de las negociaciones de alto el fuego en Gaza". (ANSA).