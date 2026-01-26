Migración: Así es el ICE, un ejército de agentes brutales y cara cubierta

Frecuentemente acompañada por los "soldados de fin de semana" de la Guardia Nacional, la agencia, cuya misión oficial (según el sitio Custom Enforcement) es "proteger a Estados Unidos a través de la aplicación de las leyes de inmigración para preservar la seguridad nacional y la seguridad pública", fue desplegada en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Washington, Nueva York, Nueva Orleans y Portland, en Oregón: metrópolis lideradas por demócratas que se declararon "santuario" para los indocumentados amenazados de deportación.

En Portland, Trump utilizó clamorosamente el ICE en 2020 cuando el despliegue masivo de 1.500 federales radicalizó las protestas, polarizó la opinión pública y reforzó la narrativa trumpiana de una ciudad sumida en el caos urbano y la necesidad del "orden".

El mensaje a las administraciones progresistas, como es el caso de Minneapolis hoy, es que la autonomía local de las "ciudades santuario" tiene un límite, y es el gobierno federal quien lo establece.

El ICE es un pequeño ejército de 22.000 agentes, más del doble de los aproximadamente 10.000 en servicio a principios de 2025.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca prometiendo su "primer día" una ofensiva contra la inmigración, hubo una amplia campaña de reclutamiento. También existe el problema de la mentalidad de los agentes.

Según grupos como la America Civil Liberties Union, estos tendrían una cultura "paramilitar", una percepción alimentada por el uso de máscaras para mantener el anonimato y por la facilidad para disparar de los federales: como ocurrió en Minneapolis, donde Alex Pretti, "desarmado" según testigos y resultados de videos, fue asesinado con varios disparos.

A principios de mes, cuando fue asesinada Renee Good, el diario New York Times estimaba que en los cuatro meses anteriores los agentes habían abierto fuego al menos otras ocho veces contra personas a bordo de vehículos, invocando, al igual que ocurrió en Minneapolis, la legítima defensa de los agentes.

Desde el año pasado, ha habido al menos 11 tiroteos involucrando a agentes del ICE. (ANSA).