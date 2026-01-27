Migración: Biden acusa a Trump: "Disparar a civiles traiciona nuestros valores"

Biden calificó los incidentes como una traición a "nuestros valores más básicos como estadounidenses" y llamó a la población a "levantarse y alzar la voz".

En un mensaje difundido a través de la red social X, Biden se refirió específicamente a las muertes de Alex Pretti y Renee Good, abatidos durante operativos de deportación en Minnesota.

"Lo ocurrido en Minneapolis este último mes traiciona nuestros valores fundamentales", afirmó el exmandatario.

"No somos una nación que dispare a sus ciudadanos en la calle. No somos una nación que permita brutalizar a sus ciudadanos por ejercer sus derechos constitucionales", resaltó.

Biden elogió a la comunidad de Minnesota por su respuesta a las víctimas y su manifestación contra la violencia.

"Los habitantes de Minnesota nos han recordado lo que significa ser estadounidense, y ya han sufrido demasiado a manos de esta administración", señaló.

Sin mencionar a Trump de manera directa, Biden enfatizó que "ninguna persona puede destruir lo que Estados Unidos representa, ni siquiera un presidente, si todos nosotros -todo Estados Unidos- nos levantamos y alzamos la voz". Agregó que "es hora de mostrárselo al mundo y, más importante aún, de demostrárnoslo a nosotros mismos".

El expresidente también pidió que se iniciaran investigaciones exhaustivas sobre las muertes de Pretti y Good, y destacó que él y la ex primera dama, Jill Biden, están "enviando fuerza" a las familias y comunidades afectadas.

Los comentarios de Biden se producen en un contexto de creciente tensión política debido a los operativos de agentes federales en Minneapolis, donde las muertes de los civiles han desencadenado protestas, homenajes públicos y demandas de revisión de las tácticas de las fuerzas de inmigración.

La administración Trump, por su parte, defendió las acciones de los agentes, situándolas en el contexto de su campaña contra la inmigración ilegal y el crimen organizado. Sin embargo, autoridades locales y organizaciones de derechos civiles han denunciado un uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos constitucionales. (ANSA).