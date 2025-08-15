Migración: Bloqueo a traficantes para frenar naufragios

“La tragedia ocurrida anteayer, precisamente por el dolor que inspira, nos impulsa a continuar nuestros esfuerzos para prevenir estas travesías marítimas, empezando por los lugares de origen. Es nuestro deber luchar sin descanso contra la despiadada especulación de los traficantes de personas”, expresó el ministro.

En ese sentido, consideró que solamente al bloquear por completo las salidas irregulares, “podremos eliminar los naufragios”.

El funcionario italiano, asimismo, comentó los datos del informe de agosto del Ministerio del Interior.

“Por esa razón —enfatizó Piantedosi— el Gobierno está trabajando con gran intensidad, incluso a nivel internacional, para combatir la trata de personas. En los primeros 15 días de agosto, aproximadamente 2000 inmigrantes irregulares desembarcaron en las costas italianas”.

Se trata de una cifra que, a juicio del ministro, “sigue siendo significativa, pero en el mismo período de 2024 fueron 4339, y en 2023, 12.070”.

Entonces, los números confirman “la tendencia ya observada en julio: los desembarcos de este año están disminuyendo drásticamente precisamente en los meses de verano, cuando el clima es más favorable para las travesías marítimas”.

El jefe del Ministerio del Interior añadió que, desde la llegada del gobierno presidido por Giorgia Meloni, “el número de llegadas disminuyó drásticamente”.

“Este año, al igual que en 2024, hubo una disminución del 60% en comparación con 2023. Y confiamos en que podemos mejorar aún más. Gracias a los acuerdos con Libia y Túnez, se bloquearon más de 236.000 salidas desde 2023, y gracias a las repatriaciones voluntarias asistidas, más de 64.000 migrantes económicos regresaron a sus países de origen en el mismo período”, precisó.

“Hay debates y controversias, lo cual es comprensible.

Luego están los hechos y las cifras. Fue un año importante para la seguridad en nuestros territorios, con resultados muy positivos. Gracias a las zonas rojas, las operaciones de alto impacto y la mayor presencia de las fuerzas del orden, la tasa de criminalidad disminuyó un 9% en comparación con el mismo período del año pasado”.

En materia antiterrorista, Piantedosi aseveró que, desde principios de año, “detuvimos a 20 extremistas y controlamos a 150 combatientes extranjeros”. “Y desde octubre de 2022, es decir, desde que el Ejecutivo asumió el cargo, hemos expulsado a más de 200 personas consideradas peligrosas para la seguridad del Estado —prosiguió—. Esos logros también han sido posibles gracias al compromiso de este Gobierno, que ha reforzado la policía”.

“Hasta la fecha, se contrataron más de 37.000 personas, y se añadirán otras 31.000 para 2027. Además, hay más bomberos en servicio. Hemos contratado a más de 5300 y para 2027 contrataremos a otros 5500”, declaró.

“Solo este año, nuestros bomberos han realizado más de 572.000 intervenciones en todo el país.

Todos recordamos a la mujer rescatada de los escombros del derrumbe de Bari, la oportuna respuesta al incendio en el Parque Nacional del Vesubio y las operaciones ante condiciones climáticas extremas en la Toscana, por nombrar solo algunas", completó el ministro.

