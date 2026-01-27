Migración: California investiga a TikTok por censura de contenidos anti-Trump

"Es hora de investigar", escribió Newsom en la red social X, destacando que su oficina recibió numerosos reportes -y confirmó casos- de contenido crítico hacia Trump que fue suprimido o recibió visibilidad extremadamente baja.

El mandatario ordenó al Departamento de Justicia estatal revisar si las prácticas de moderación de TikTok violan la legislación local.

TikTok, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, ha negado cualquier política deliberada de censura, explicando que los problemas de visibilidad se deben a una falla en su centro de datos ocasionada por una interrupción de energía, y ha indicado que está trabajando para solucionar los inconvenientes técnicos.

La controversia surgió tras una serie de quejas de creadores y usuarios que señalaron dificultades para publicar videos sobre temas sensibles, como la muerte de Alex Pretti, quien murió por los disparos de un agente federal en Minneapolis.

Los denunciantes afirmaron que sus videos no solo recibían cero reproducciones, sino que rara vez aparecían en recomendaciones o estaban etiquetados como "no elegibles" para mostrarse.

Personas de interés público, como la actriz Megan Stalter, también criticaron la situación, afirmando que sus publicaciones sobre ICE no generaron interacción y alentando a sus seguidores a abandonar la plataforma.

Los críticos de TikTok señalan que estas acusaciones de censura se producen en un contexto delicado.

La aplicación recién concluyó un acuerdo para crear una joint venture mayoritariamente estadounidense, después de años de tensión con Washington sobre la seguridad de datos. Este acuerdo fue respaldado por Trump para evitar una posible prohibición de la plataforma.

La unidad TikTok USDS Joint Venture LLC explicó que la interrupción técnica provocó problemas como tiempos de carga lentos, errores en publicaciones y métricas temporalmente en cero para algunos creadores. La empresa negó que sus políticas de moderación favorezcan o supriman contenidos por motivos políticos.

La investigación de Newsom tiene el potencial de sentar un precedente en Estados Unidos respecto al escrutinio de las prácticas de moderación de grandes plataformas tecnológicas ante acusaciones de sesgo político o violación de leyes estatales.

(ANSA).