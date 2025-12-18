Migración: Caravana de 5.000 autos de migrantes hacia México

El año pasado la misma caravana reunió a 4.500 autos, lo que significa que creció el interés de sumarse a esta forma segura de retornar a sus lugares de origen.

Habitualmente en estas fechas surgen denuncias de incidentes, extorsiones, asaltos y abusos en los puestos fronterizos durante el regreso masivo de migrantes documentados que hacen una pausa en su labor para poder reunirse con sus parientes.

La frontera de Nuevo Laredo, estado norteño de Tamaulipas, limítrofe con Texas, es la más utilizada para el regreso de los migrantes debido a su "infraestructura, conectividad y atención institucional", señaló la alcaldesa de la ciudad Carmen Canturosas.

Omar Alvarez, director de Protección al Migrante del Instituto Nacional de Migración, afirmó que esta primera caravana como otras que se organicen en los próximos días disfruta de "un acompañamiento permanente desde el ingreso a territorio nacional hacia los lugares de origen, con patrullas policiales y la participación de la Guardia Nacional.

Unos 15.000 migrantes iniciaron ayer su recorrido desde Laredo a Querétaro, vecino a la capital, en un ambiente tranquilo y sin incidentes.

El 41% de los integrantes de la caravana vive en Texas y el resto llega de otros estados como Colorado, Oklahoma, Indiana, Tennessee, Georgia, Florida y Carolina del Norte. (ANSA).