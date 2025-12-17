Migración: Carta de 19 países de la UE piden urgente nuevas soluciones

La carta, firmada por el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, enfatiza que "para abordar las causas profundas de la migración y combatir a los traficantes, es necesario fortalecer la estrategia de colaboración global y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la migración irregular".

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, la migración irregular plantea importantes desafíos para todos los países a lo largo de las rutas migratorias. Los ministros firmantes sostienen que "las asociaciones innovadoras podrían abrir nuevas vías de cooperación y convertirse en parte integral de la estrategia exterior más amplia de la Unión Europea".

Para lograr este objetivo, la Comisión Europea deberá "implementar programas específicos que creen las condiciones necesarias para impulsar rápidamente nuevas colaboraciones innovadoras".

El comunicado concluye subrayando que "los firmantes enfatizan que todas las nuevas medidas deben implementarse en pleno cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales de la Unión y sus Estados miembros, y de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación europea aplicable". (ANSA).