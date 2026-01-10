Migración: caso Minneapolis, más dudas sobre el agente ICE defendido por Trump

Ahora, mientras Minneapolis vuelve a ocupar titulares nacionales por una nueva tragedia vinculada a un operativo de inmigración, Ross se encuentra en el centro de un intenso debate sobre si sus acciones durante el enfrentamiento del miércoles estuvieron justificadas.

Figuras de la administración del presidente Donald Trump salieron rápidamente en defensa del agente y sostuvieron que Good actuó como una agitadora que intentó atropellarlo con su SUV. Sin embargo, testigos citados por NBC News afirmaron que Ross no parecía encontrarse directamente en la trayectoria del vehículo mientras la mujer intentaba evadir a los agentes de ICE.

Imágenes de video difundidas posteriormente contradicen además la afirmación de Trump de que Good "lo atropelló de manera violenta". En los registros audiovisuales se observa que el vehículo no embiste a Ross y que sus piernas se encontraban a un costado del SUV mientras avanzaba junto a él al momento en que efectuó los disparos.

El viernes, en un tranquilo callejón sin salida de un suburbio a unos 30 kilómetros del lugar del tiroteo, donde vive Ross con su esposa e hijos, el clima era tenso pero silencioso.

Casas de varios niveles, palos de hockey apoyados en los porches y carteles invernales decoraban la escena. Algunos curiosos de otros barrios se acercaron a observar el exterior de la vivienda.

Un repartidor de pizza tocó el timbre durante varios minutos sin obtener respuesta y finalmente se retiró con los pedidos.

Vecinos conversaban entre sí sobre planes para abandonar la zona durante el fin de semana.

Una vecina, que pidió no ser identificada por temor a represalias, aseguró haber visto el viernes por la mañana a personas retirando cajas de la casa de Ross.

"Vi al menos tres camiones y gente sacando cajas. Les escribí a mis amigos de inmediato. Estaban realmente apurados", relató.

Otro vecino señaló que el barrio está "alterado" por la situación y destacó que la señalización pro-Trump había llamado la atención porque "esta zona generalmente no apoya a Trump, por lo que esas casas sobresalen".

Hasta el momento, Ross no ha realizado declaraciones públicas sobre el tiroteo.

Ross fue desplegado en Irak como miembro de la Guardia Nacional de Indiana entre noviembre de 2004 y noviembre de 2005.

Como especialista del 138§ Batallón de Señales, recibió la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla de Buena Conducta, la Medalla Global contra el Terrorismo y la Medalla de la Campaña de Irak, entre otras distinciones.

Durante su misión en Irak se desempeñó como ametrallador en un equipo de patrulla logística de combate, según documentos judiciales.

Tras regresar a Estados Unidos, se incorporó en 2007 a la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, donde trabajó hasta 2015 como agente de inteligencia de campo, dedicado a la recopilación y análisis de información sobre cárteles de la droga y redes de tráfico de personas.

Ese mismo año se sumó a ICE como oficial de deportación con base en Minnesota. (ANSA).