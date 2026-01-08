Migración: cientos de personas protestan en Minneapolis

A la protesta pacífica también asistieron miembros del clero de la cercana iglesia luterana, vestidos con hábitos clericales: "estamos aquí para unirnos a un barrio que sufre y a una ciudad que se siente asediada", dijo la reverenda Ingrid Rasmussen, quien abrió su iglesia durante las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd.

La protesta ha sido pacífica hasta el momento. Algunos manifestantes portaban carteles insultando al ICE, otros ondeaban banderas mexicanas o llevaban kufiyas. Unas cuadras al norte, autos y barricadas improvisadas bloqueaban la calle principal.

Las protestas por el tiroteo fatal en Minneapolis han llegado a la ciudad de Nueva York. Unas 400 personas se congregaron frente a la oficina del ICE en Manhattan en respuesta al asesinato de una mujer blanca desarmada durante un operativo antimigrante de la agencia.

Políticos locales están presentes para advertir a la multitud que esté alerta ante las redadas del ICE. (ANSA).