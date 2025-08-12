Migración: Ciudadana EEUU denunció mal trato del ICE

Andrea Vélez estaba en el centro de Los Ángeles el 24 de junio cuando fue detenida por funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Fue acusada de agredir a un oficial federal que intentaba arrestar a un sospechoso.

Más tarde, el Departamento de Justicia desestimó su caso sin perjuicio.

Vélez, que trabaja como coordinadora de producción para una empresa de calzado, recordó haber visto a agentes federales cuando su madre y su hermana la dejaron en el trabajo.

"Fue como una película", le dijo a NBC Los Ángeles. "Solo estaban listos para atacar y perseguir".

Vélez dijo que sintió que alguien la agarró y la golpeó contra el suelo. Según la denuncia, "estaba interfiriendo con lo que él estaba haciendo, así que me iba a arrestar".

"Fue entonces cuando le pedí que me mostrara su identificación, su número de placa", dijo. "Le pregunté si tenía una orden judicial, y me dijo que no necesitaba saber nada de eso".

Una denuncia penal federal alegó que un agente estaba persiguiendo a un hombre, y Vélez se puso en el camino del agente y extendió su brazo "en un aparente esfuerzo por evitar que aprehendiera al sujeto masculino que estaba persiguiendo".

La denuncia decía que el brazo de Vélez golpeó al agente en la cara.

La mujer negó cualquier irregularidad e insistió en que es ciudadana estadounidense. La llevaron a un centro de detención en el centro de Los Ángeles, donde le dio a los oficiales su licencia de conducir y su tarjeta de seguro médico, pero aún así fue encarcelada.

Dijo que pasó dos días en el centro de detención, donde no tuvo nada que beber durante 24 horas.

Vélez asegura que el calvario la traumatizó, y que no ha podido volver físicamente al trabajo. "Estoy tomando las cosas día a día", dijo a NBC News. Agregó que sus abogados están explorando opciones legales contra el gobierno federal.

No es la primera vez que los oficiales del ICE son denunciados.

Job García, un estudiante de doctorado y fotógrafo, dijo que fue abordado y arrojado al suelo por agentes de inmigración por grabar una redada en un Home Depot en Los Ángeles. Estuvo detenido durante más de 24 horas antes de su liberación.

En julio, el Fondo de Defensa Legal y Educación Mexicano-Americano dijo que estaba buscando US$1 millón en daños, alegando que García fue agredido y encarcelado falsamente. (ANSA).