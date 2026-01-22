Migración: conmoción en Minneapolis, el ICE arresta a niño de 5 años

Dos semanas después del asesinato de Renee Good a manos de un agente de inmigración, los habitantes de la ciudad de Minnesota están cada vez más aterrorizados por la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)

Hay quienes temen salir de casa o ponerse al volante de su vehículo, e incluso quienes ya no quieren enviar a sus hijos a la escuela. Hace unos días, un grupo de padres decidió patrullar la zona fuera de una escuela primaria, a pocos pasos del lugar donde fue asesinada Good, para asegurarse de que los alumnos regresaran sanos y salvos a sus hogares.

A la angustia de muchas familias se suma el arresto en los últimos dos días de cuatro niños, incluido un niño de cinco años que fue arrestado en la entrada de su casa cuando regresaba de la escuela y enviado a un centro de detención en Texas.

Según la denuncia de Zena Stenvik, directora del distrito escolar de Columbia Heights, en las afueras de Minneapolis, el pequeño Liam Ramos fue utilizado como "cebo" para detener al padre.

La foto del niño, con un gorro de lana azul y su mochila a la espalda, junto a agentes con el rostro cubierto y armados hasta los dientes, se volvió viral en la web, suscitando conmoción e indignación.

"¿Por qué arrestar a un niño de 5 años?", declaró Stenvik.

"No pueden decirme que este niño será clasificado como un criminal violento".

Otros tres niños del mismo distrito escolar fueron arrestados por agentes de inmigración en las mismas horas: dos de 17 años y una niña de 10.

Una de las adolescentes de 17 años fue sacada de su auto por agentes armados con el rostro cubierto mientras se dirigía a la escuela.

Otra fue detenida en casa junto a su madre después de que "el ICE entró con fuerza en el apartamento", según dijo el distrito escolar. Mientras que la niña de 10 años fue arrestada con su madre fuera de la escuela.

La pequeña llamó de inmediato a su padre, pero cuando llegó descubrió que su esposa y su hija habían sido llevadas a un centro de detención en Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desmintió el arresto de Liam, afirmando que el padre, el verdadero objetivo de la operación, lo había abandonado para evadir a los agentes.

"El ICE no tiene como objetivo a un menor", se lee en un comunicado publicado por el departamento en las redes sociales.

"El 20 de enero, el ICE llevó a cabo una operación para arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, un inmigrante indocumentado de Ecuador, que había sido liberado por la administración (de Joe) Biden", continuó el comunicado describiendo los hechos.

"Cuando los agentes se acercaron al vehículo, Adrian Alexander Conejo Arias huyó a pie, abandonando al niño. Para garantizar la seguridad del pequeño, uno de los agentes se quedó con él, mientras que los otros arrestaron al hombre".

Lo cierto es que ahora padre e hijo están recluidos en un centro en San Antonio, a 2.000 kilómetros de su hogar.

Según el departamento, fue Conejo Arias quien quiso que su hijo partiera con él, pero algunos miembros de la familia sostienen que habían "suplicado" a los agentes que dejaran al pequeño con ellos.

El abogado Marc Prokosch declaró en un correo electrónico que no son ciudadanos estadounidenses, pero "han seguido escrupulosamente el proceso legal, presentándose en la frontera, solicitando asilo y esperando que el procedimiento concluyera".

