Migración: Crece la indignación en Minnesota, un problema político para Trump

"Este no es un intento serio", declaró Walz. La fiscal general Pam Bondi envió una carta a Walz el sábado instándolo a derogar las políticas de asilo y permitir que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia acceda al censo electoral del estado. El presidente Donald Trump reiteró ayer las demandas, instando a los demócratas de Minnesota a "colaborar formalmente con la administración Trump para hacer cumplir las leyes de nuestra nación, en lugar de resistirse y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia".

En tanto, muchos legisladores republicanos se están uniendo este lunes a los llamados para presionar al gobierno de Trump para que realice una investigación exhaustiva sobre la segunda muerte en Minneapolis a manos de agentes federales en dos semanas.

Alex Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años, fue asesinado a tiros el sábado durante un incidente con agentes federales. El presidente estadounidense declaró al Wall Street Journal que su gobierno está "revisándolo todo" y también indicó que podría eventualmente retirar a los agentes de la ciudad. Sin embargo, Trump añadió que "no es justo" que alguien acuda a una protesta con "un arma cargada muy potente".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Pretti se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una "pistola semiautomática" y "reaccionó violentamente" cuando intentaron desarmarlo. Las autoridades locales han dado una versión completamente diferente de los momentos previos a la muerte de Pretti, afirmando que el arma de fuego estaba legalmente registrada y que la víctima recibió un disparo después de que se la retiraran.

Se supo hoy que Trump recibió decenas de llamadas el sábado en relación con el tiroteo de Minneapolis, donde habló con senadores y varios funcionarios de la administración, mientras que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, recibió repetidas llamadas de funcionarios de Minnesota, según informa el Wall Street Journal.

Algunos asesores del presidente han comenzado a percibir la situación cada vez más volátil en Minneapolis como un problema político, a pesar de que la Casa Blanca ha redoblado públicamente sus operaciones en la ciudad. Algunos funcionarios de la administración temen que las encuestas y la percepción pública se hayan vuelto en contra de las medidas migratorias de la administración en las ciudades, y algunas discusiones se han centrado en cómo continuar las deportaciones sin chocar con los manifestantes.

Sin embargo, el asesor de inmigración de Trump, el subjefe de gabinete Stephen Miller, ha seguido presionando para una aplicación enérgica de las leyes de inmigración, argumentando que la administración no debería dar marcha atrás en Minneapolis.

Un juez federal de Minnesota escuchará argumentos sobre si la presencia de agentes de ICE en el estado constituye una "invasión federal" inconstitucional.

El estado estadounidense demandó a la administración Trump ante un tribunal federal días después de la muerte de Renee Good, en un intento por bloquear un aumento repentino de agentes federales de inmigración en el estado.

La demanda, que la administración Trump ha calificado de "infundada", solicita a un tribunal federal que declare ilegal el despliegue. El equipo de Trump ha argumentado que la operación es totalmente legal y que corresponde al gobierno federal decidir cuándo y cómo aplicar las leyes federales.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, afirma que el despliegue ha violado la "autoridad soberana del estado para proteger la salud y el bienestar" de sus residentes. La atención sobre la decisión se ha intensificado tras el tiroteo fatal de Pretti.

Pretti fue muerto por un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis el sábado. Su deceso ocurre menos de tres semanas después de que Renee Good también fuera masacrada a tiros en la ciudad de Minnesota por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ambas agencias forman parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero también existen algunas diferencias clave entre ellas. El ICE es una agencia federal que aplica las leyes de inmigración y realiza investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También participa en la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos y normalmente opera dentro del país.

La Patrulla Fronteriza, que también forma parte del Departamento del DHS, se encarga de patrullar las fronteras estadounidenses y hacer cumplir las leyes de inmigración en los puertos de entrada. En ocasiones, también participa en redadas de inmigración con el ICE. Sin embargo, estas funciones se han vuelto cada vez más confusas a medida que la administración Trump retiró a agentes de diversas agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley para participar en la aplicación de las leyes de inmigración.

Encima, luego de que se produjera la segunda muerte de un ciudadano estadounidense en Minneapolis a manos de agentes federales, se está evaluando la capacitación y la rendición de cuentas de los agentes que participan en el control migratorio.

Las cámaras corporales (CDC) graban imágenes y sonido que posteriormente pueden utilizarse como prueba en casos que involucren a agentes. En marzo de 2024, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció el despliegue de 1.600 cámaras en la primera fase de un programa piloto lanzado durante la presidencia de Joe Biden.

Pero, no se publican datos periódicos sobre cuántos agentes del ICE portan actualmente CDC ni con qué frecuencia las utilizan. Sin embargo, existen indicios que sugieren que la administración Trump podría estar intentando reducir su despliegue.

El día de su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que derogaba una ley de la era Biden de 2021 que instruía a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley a garantizar el "Uso Adecuado de las Cámaras Corporales". (ANSA).