Migración: Deportan a padre soltero de 6 hijos tras 30 años en EE. UU.

Según informaron medios estadounidenses, Rosalio Vásquez Meave, de 55 años, fue detenido el pasado 15 de septiembre por agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) mientras acompañaba a sus hijos a la escuela. Posteriormente fue expulsado del país, a pesar de contar con un permiso de trabajo vigente y de estar a la espera de la resolución de una solicitud de visa.

La abogada del hombre, Michelle Edstrom, explicó que Vásquez Meave era el único tutor legal de los seis menores, todos nacidos en Estados Unidos. El caso fue confirmado por el Department of Homeland Security (DHS), que defendió la actuación de las autoridades migratorias.

De acuerdo con la defensa, Vásquez Meave llegó a Estados Unidos siendo adolescente, en 1990, y residió en el país durante años. En 1999 regresó a México con la intención de solicitar un visado de trabajo a través de una oficina en Ciudad Juárez, pero fue detenido en 2000 cuando intentó reingresar a territorio estadounidense con esa documentación.

Desde el DHS, la vice secretaria Tricia McLaughlin sostuvo una versión distinta. "Ya había sido repatriado a México en 2000. Eligió cometer un delito y reingresar ilegalmente a Estados Unidos en una fecha y un lugar desconocidos", afirmó la funcionaria, al tiempo que precisó que el hombre no solicitó que sus hijos fueran deportados junto a él.

McLaughlin rechazó además las acusaciones de separación forzada de familias. "El ICE no separa familias", aseguró. "A los padres se les pregunta si desean ser deportados junto con sus hijos o si prefieren que los niños queden al cuidado de una persona de confianza designada por ellos. Esto está en línea con las leyes migratorias de administraciones anteriores", añadió.

La funcionaria indicó que los padres también pueden gestionar su salida voluntaria a través de la aplicación CBP One, lo que —según sostuvo— les permitiría conservar la posibilidad de regresar legalmente al país en el futuro.

El caso de Vásquez Meave se suma a otros episodios que han generado fuertes críticas a las prácticas del ICE, especialmente en el contexto de una intensificación de las deportaciones.

Organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes advierten sobre el impacto social y psicológico de estas medidas, en particular cuando involucran a familias mixtas, con padres indocumentados e hijos ciudadanos estadounidenses.

Desde el gobierno, en cambio, se insiste en que las deportaciones se realizan conforme a la ley y que las autoridades priorizan ofrecer alternativas para evitar separaciones familiares permanentes. (ANSA).