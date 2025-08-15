Migración: Dramático reconocimiento de cadáveres en Lampedusa

Las tragedias dejaron al menos 27 muertos, con 23 cuerpos ya en la cámara funeraria de Lampedusa, mientras que 60 personas, incluidos 21 menores, fueron rescatadas con vida.

La isla de Lampedusa, a solo 145 kilómetros de la costa de Túnez, suele ser el primer punto de llegada de personas que intentan entrar en Europa en barcos destartalados o abarrotados.

Su centro de recepción alberga actualmente a 317 personas, la mayoría de ellos menores no acompañados, dijo Giovanna Stabile de la Cruz Roja Italiana, que administra la instalación.

La mayoría de ellos provienen de Egipto, Somalia y Bangladesh, agregó.

De los 60 sobrevivientes de los naufragios del miércoles pasado, 58 están en el centro. Los otros dos fueron transportados en helicóptero a Sicilia para recibir tratamiento.

"Anoche comenzaron los procedimientos de identificación de los cuerpos", declaró Stabile este viernes. Fue un momento delicado, con el apoyo de un psicólogo, un mediador lingüístico-cultural y el equipo multidisciplinario.

Según la responsable italiana, la gente reaccionó con mucha calma a la identificación. Una joven somalí reconoció a su hija recién nacida, quien se le resbaló de los brazos cuando la embarcación empezó a hacer agua. Su esposo, que no sabía nadar, cayó por la borda y desapareció entre las olas.

Hasta altas horas de la noche del jueves, la mujer esperaba que al menos su pareja se hubiera salvado, que alguien lo hubiera rescatado, pero no fue así, y los identificó a ambos en fotos difundidas por las autoridades italianas.

El jueves, la guardia costera italiana también publicó un video de la operación de rescate, en el que se ve a jóvenes intentando desesperadamente aferrarse a un cilindro de rescate flotante en el agua.

Según informes, las dos embarcaciones abarrotadas partieron de Libia, en el norte de África, la noche del martes. Durante la travesía, una de las embarcaciones volcó, provocando la caída de varias personas al agua. Sin embargo, algunos pasajeros lograron abordar la otra embarcación, que, sobrecargada, también volcó y fue avistada semihundida al mediodía local del miércoles, a unas 14 millas náuticas de Lampedusa, por un helicóptero de la Guardia Civil Italiana.

Los relatos de los supervivientes estiman que las embarcaciones transportaban entre 90 y 100 personas.

Cada año, decenas de miles de personas desesperadas prueban suerte en travesías clandestinas por el Mediterráneo desde Libia y Túnez, conocidas como "viajes de la muerte".

Según el Ministerio del Interior italiano, 38.568 migrantes forzados llegaron al país por mar en 2025, una cifra ligeramente superior a las 37.756 registradas en el mismo período del año anterior. (ANSA).