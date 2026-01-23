Migración: EEUU suspende indefinidamente visas de inmigrante a cubanos

La decisión entró en vigor el miércoles 21 de enero, según una actualización de este viernes del Departamento de Estado sobre la emisión de visados de inmigrante, y deja en suspenso a miles de solicitantes que buscan emigrar legalmente al país, incluidos quienes aspiran a la reunificación familiar.

La suspensión se basa, según explicó el Departamento de Estado, en la identificación de países cuyos ciudadanos representan un "alto riesgo de uso de beneficios públicos" en Estados Unidos. "El presidente Trump ha dejado claro que los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes y no representar una carga financiera para los estadounidenses", indicó la agencia.

El Departamento anunció además una "revisión exhaustiva de todas las políticas, regulaciones y directrices" para garantizar que los inmigrantes de estos países "no utilicen los programas de asistencia social ni se conviertan en una carga pública".

La suspensión alcanza a un total de 75 países. La lista no incluye a Venezuela, pero sí a varios países de América Latina, África y Asia, además de algunas naciones europeas, entre ellas Rusia.

En el caso de Cuba, la medida afecta exclusivamente a las visas de inmigrante que actualmente tramita la embajada estadounidense en La Habana. En paralelo, el gobierno de Trump también limitó categorías de visas de no inmigrante para cubanos, como las de turismo.

Especialistas en inmigración cuestionaron el argumento de la "carga pública".

El abogado Carlos Colombo señaló a la cadena CNN que la justificación "no tiene sentido", ya que la Ley de Inmigración y Nacionalidad ya contempla mecanismos para evaluar si un solicitante puede convertirse en una carga para el Estado.

"Siempre que una persona solicita una visa de inmigrante, los funcionarios tienen discreción para hacer un análisis de carga pública. Esa ley ya existe y hay un formato establecido", explicó.

Pese a la suspensión, el proceso consular no queda completamente cerrado. La firma especializada Akalan Law indicó que los consulados seguirán aceptando solicitudes y programando entrevistas, aunque no se emitirán visas de inmigrante durante el período de suspensión.

"El Departamento continuará programando citas para los solicitantes, pero no se emitirán visas de inmigrante a estos nacionales durante este período", precisó el Departamento de Estado.

La medida incluye además excepciones para casos de doble nacionalidad. Los ciudadanos que presenten pasaporte válido de un país no incluido en la lista quedan exentos de la suspensión temporal.

La decisión marca un nuevo endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, que en las últimas semanas reforzó controles, limitó categorías de visas y amplió las restricciones a países considerados de "alto riesgo".

