Migración: EEUU suspende visas para 75 países, entre ellos Brasil y Colombia

La decisión fue adoptada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ordenó detener el procesamiento de todas las solicitudes de visado provenientes de esos países mientras se llevan a cabo "verificaciones adicionales", según una comunicación interna a la que tuvo acceso Fox News.

De acuerdo con el documento, los funcionarios consulares fueron instruidos para rechazar temporalmente las solicitudes hasta recibir nuevas directivas, en una medida que afecta tanto a visas de turismo y negocios como a otros tipos de permisos de ingreso.

La nueva restricción se inscribe en la estrategia de Trump de reforzar el control fronterizo y migratorio, uno de los ejes centrales de su agenda desde su primer mandato y que volvió a ocupar un lugar prioritario en su segundo período en la Casa Blanca. La administración justifica estas decisiones en la necesidad de revisar los mecanismos de control de antecedentes, seguridad y permanencia legal de los extranjeros que solicitan ingresar a Estados Unidos.

Aunque el Departamento de Estado no difundió un listado oficial con los criterios utilizados para seleccionar los 75 países, fuentes cercanas al proceso indicaron que la medida combina razones de seguridad nacional, cooperación consular insuficiente y riesgos de sobreestadía, una preocupación recurrente del gobierno republicano.

La inclusión de países aliados o socios estratégicos, como Brasil, Egipto o Tailandia, anticipa tensiones diplomáticas y posibles reclamos formales por parte de gobiernos afectados, especialmente en regiones con fuerte flujo turístico, comercial y académico hacia Estados Unidos.

Otros países del continente americano que sufren esta suspensión son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

En el pasado, decisiones similares impulsadas por Trump —como los vetos migratorios a países de mayoría musulmana durante su primer mandato— derivaron en batallas judiciales, protestas internacionales y revisiones parciales de las medidas originales. Sin embargo, esta vez la Casa Blanca parece decidida a avanzar con un enfoque más amplio y preventivo, evitando anunciar un "veto" formal y apelando a suspensiones administrativas.

Durante la campaña y en los primeros meses de su segundo mandato, Trump advirtió que endurecería aún más los requisitos de ingreso y que revisaría "país por país" el sistema de visados. La suspensión anunciada ahora podría ser el paso previo a un rediseño estructural del esquema migratorio estadounidense, con listas revisables y criterios más estrictos.

Por el momento, el Departamento de Estado no precisó cuánto tiempo durará la suspensión, ni si habrá excepciones humanitarias o casos especiales. La decisión deja en suspenso a miles de solicitantes y refuerza la señal política de que la administración Trump priorizará el control migratorio y la seguridad incluso a costa de fricciones diplomáticas. (ANSA).