Migración: El ICE, un ejército de agentes brutales a la caza de migrantes

A menudo acompañada por los "soldados de fin de semana" de la Guardia Nacional, la agencia —cuya misión oficial (según el sitio del Immigration and Customs Enforcement) es "proteger a Estados Unidos mediante la aplicación de las leyes de inmigración para preservar la seguridad nacional y la seguridad pública"— ha sido desplegada hasta ahora en ciudades como Chicago, Los Angeles, Washington, Nueva York, Nueva Orleans y Portland, en Oregón: metrópolis gobernadas por demócratas que se han declarado "santuario" para los indocumentados amenazados de deportación. Precisamente en Portland Trump había utilizado de forma clamorosa al ICE en 2020, cuando el despliegue masivo de 1500 federales radicalizó las protestas, polarizó a la opinión pública y reforzó la narrativa trumpista de una ciudad presa del caos urbano y de la necesidad de "orden".

El mensaje a las administraciones progresistas como hoy Minneapolis es que la autonomía local de las sanctuary cities tiene un límite, y es el gobierno federal quien lo fija.

El ICE es un pequeño ejército de 22.000 efectivos, más del doble de los cerca de 10.000 en servicio a comienzos de 2025.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca prometiendo en su "día uno" un endurecimiento contra la inmigración, se ha llevado adelante una amplia campaña de reclutamiento que, según muchos críticos, fue en detrimento del entrenamiento.

Está además el problema de la mentalidad de los agentes.

Según grupos como la American Civil Liberties Union, tendrían una cultura "paramilitar", una percepción alimentada por el uso de máscaras para mantener el anonimato y por el gatillo fácil de los federales: según The New York Times, en cuatro meses previos a ayer habrían abierto fuego nada menos que ocho veces contra personas a bordo de vehículos, invocando —tal como ocurrió en Minneapolis— la legítima defensa de los agentes. (ANSA).