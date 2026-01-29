Migración: el niño deportado por ICE no come y pregunta por su madre

Tras haberse reunido durante media hora padre e hijo en el centro de detención migratoria de Dilley, un grupo de legisladores demócratas exigió su liberación inmediata.

"Le dije cuánto lo queremos su familia, su escuela y todos nosotros", dijo Joaquín Castro, líder de la delegación, explicando que Liam, "triste y deprimido", duerme prácticamente todo el día, pero "quiere saber cuándo podrá volver a ver a sus amigos y dónde están su mochila y su gorro, que le fueron confiscadas por agentes antimigrantes".

La foto de Liam, detenido por agentes de ICE con una gorro azul y una mochila de Spider-Man, se volvió viral en los últimos días.

El niño fue detenido con su padre, Adrián, en Columbia Heights, Minnesota, al salir del jardín.

Un agente acompañó a Liam hasta la puerta principal y le ordenó tocar "para ver si había alguien más", utilizando a un niño de cinco años como cebo, según protestó el reverendo Sergio Amezcua, sacerdote que asiste a la madre del niño.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Adrián Conejo Arias, originario de Ecuador, ingresó al país ilegalmente en diciembre de 2024, una postura cuestionada por el abogado del migrante, quien afirma que la familia siguió las directrices gubernamentales para solicitantes de asilo.

Las autoridades federales, negando haber atacado al niño, sostienen que fue el padre quien solicitó quedarse con su hijo.

Mientras tanto, el lunes, un juez federal bloqueó temporalmente la deportación de Liam mientras el caso se resuelve en los tribunales.

Según Castro, quien publicó una foto del infante dormido en brazos de su padre, el caso de Liam es emblemático: "Hay muchos niños como él".

Entre enero y octubre de 2025, según el Proyecto de Datos de Deportación, el ICE colocó a 3.800 menores de edad en centros de detención para familias migrantes.

Más de 2.600 de ellos, al igual que Liam, fueron detenidos dentro del país, un cambio de política significativo.

De hecho, anteriormente, los menores de edad solo eran detenidos en la frontera.

En teoría, según una ley de 1997, los niños migrantes deberían ser liberados en un plazo máximo de 20 días, pero durante el segundo mandato de Donald Trump, muchos de ellos pasaron meses detenidos. (ANSA).