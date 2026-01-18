Migración: El Pentágono prepara 1.500 soldados para desplegar en Minnesota

Lo informa el Washington Post, citando a funcionarios de defensa.

El Ejército ordenó que las unidades estén listas para el despliegue en caso de que la violencia se intensifique en el estado, según el documento.

La decisión se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con invocar la Ley de Insurrección si las autoridades estatales no impiden que los manifestantes ataquen a los funcionarios de inmigración del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

Trump, en tanto, defendió al ICE.

"El ICE está expulsando a los criminales más violentos del mundo de nuestro país. ¿Por qué se opone Minnesota? ¿Quieren asesinos y narcotraficantes en sus comunidades?", escribió en X.

"Entre los delincuentes que protestan hay muchos pagados por agitadores profesionales y anarquistas", añadió el presidente, señalando al gobernador Tim Walz y a la representante Ilhan Omar, "quienes están demasiado concentrados en la estafa de US$ 18.000 millones que tiene lugar en el estado". (ANSA).