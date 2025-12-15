Migración: El Salvador suma 162 vuelos con deportados desde EE. UU.

La llegada de vuelos en diciembre cayó un 13%.

Solo en noviembre llegaron 14 vuelos con salvadoreños deportados desde Estados Unidos, lo que eleva a 162 los vuelos registrados desde enero.

Los meses con mayor número de vuelos fueron junio y julio, cuando se recibieron 22 vuelos cada mes.

La cifra cayó a 12 en agosto.

Con los 162 vuelos recibidos, El Salvador se mantiene en la cuarta posición de países con más vuelos este año por detrás de Guatemala, con 474, Honduras, con 401 y México, con 261.

Durante este año desde Estados Unidos despegaron 12.213 vuelos con deportados, según arroja el informe.

En enero se reportaron 534 vuelos y en noviembre fueron 1.538.

El informe indica el número de vuelos pero no la cantidad de personas que fueron deportadas.

El viceministro hondureño de Diáspora y Movilidad Humana reconoció haber recibido más de 10.000 deportados.

La cancillería salvadoreña tiene previsto aumentar en un 104% el presupuesto de atención para la diáspora en el presupuesto de 2026. (ANSA).