Migración: El Salvador suma 162 vuelos con deportados desde EE. UU.
En 2025
La llegada de vuelos en diciembre cayó un 13%.
Solo en noviembre llegaron 14 vuelos con salvadoreños deportados desde Estados Unidos, lo que eleva a 162 los vuelos registrados desde enero.
Los meses con mayor número de vuelos fueron junio y julio, cuando se recibieron 22 vuelos cada mes.
La cifra cayó a 12 en agosto.
Con los 162 vuelos recibidos, El Salvador se mantiene en la cuarta posición de países con más vuelos este año por detrás de Guatemala, con 474, Honduras, con 401 y México, con 261.
Durante este año desde Estados Unidos despegaron 12.213 vuelos con deportados, según arroja el informe.
En enero se reportaron 534 vuelos y en noviembre fueron 1.538.
El informe indica el número de vuelos pero no la cantidad de personas que fueron deportadas.
El viceministro hondureño de Diáspora y Movilidad Humana reconoció haber recibido más de 10.000 deportados.
La cancillería salvadoreña tiene previsto aumentar en un 104% el presupuesto de atención para la diáspora en el presupuesto de 2026. (ANSA).
