Migración: En 2025 cayeron pedidos de asilo en Europa

La disminución se explica en gran medida por la fuerte baja en las solicitudes de ciudadanos sirios: un 72% menos, al pasar de 151.000 en 2024 a 42.000 en 2025, tras los recientes acontecimientos políticos.

Alemania volvió a encabezar la lista de países receptores, seguida por Francia, España e Italia, mientras que Grecia y Chipre registraron el mayor número de solicitudes en proporción a su población.

Los datos fueron publicados en el informe anual de la Agencia de Asilo de la Unión Europea. En 2025, aunque Alemania continuó siendo el principal destino dentro de la UE+ con 163.000 solicitudes, la cifra cayó un 31% respecto al año anterior.

En Francia, el número se mantuvo estable en 152.000. España recibió un 15% menos de solicitudes (143.000). Italia (134.000) y Grecia (62.000) mostraron tendencias similares, con descensos del 16% en ambos casos. En conjunto, estos cinco países concentraron el 80% de todas las solicitudes.

Algunas nacionalidades tienden a concentrarse en un único país de acogida dentro del bloque. Los afganos, sirios y turcos eligieron mayoritariamente Alemania; los congoleños, guineanos y haitianos solicitaron asilo principalmente en Francia; los venezolanos y malienses lo hicieron en España; mientras que bangladesíes, egipcios y peruanos optaron sobre todo por Italia.

Más allá de las cifras, estos datos adquieren relevancia ante la inminente entrada en vigor de reformas clave. A finales de febrero, el Consejo adoptó la primera lista europea de países de origen seguros.

Las solicitudes presentadas por ciudadanos de los siete países incluidos —Bangladesh (37.000), Colombia (22.000), Egipto (25.000), India (9.700), Kosovo (3.700), Marruecos (21.000) y Túnez (9.000)— representaron en conjunto el 16% del total de solicitudes registradas en 2025.

Uno de los puntos más sensibles del nuevo Pacto, y del reglamento reformado sobre procedimientos de asilo que lo acompaña, es la implementación de procedimientos acelerados en frontera.

Entre los criterios para determinar si una solicitud debe tramitarse por esta vía figura que la tasa de reconocimiento para esa nacionalidad sea inferior al 20%, según los últimos datos anuales de la UE. En 2025, cerca de la mitad de todas las solicitudes en la UE+ fueron presentadas por ciudadanos de países que no alcanzaban ese umbral.

De cara al futuro, las cifras podrían reducirse aún más, siempre que el sistema de retornos mejore su eficacia o que la estrategia sobre la dimensión externa de los flujos migratorios logre resultados concretos. (ANSA).