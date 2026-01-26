Migración: En Minneapolis, la policía apoya a los residentes contra el ICE

En días recientes, estas acciones resultaron en la muerte de Renee Goode y Ales Pretti, dos ciudadanos estadounidenses involucrados en las protestas.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, declaró a CBS que Pretti "estaba ejerciendo su derecho bajo la Primera Enmienda al grabar las actividades de las fuerzas del orden y su derecho bajo la Segunda Enmienda a estar legalmente armado en un espacio público de la ciudad".

El pasado domingo, según informó el diario New York Times, los "soldados de fin de semana" de la Guardia Nacional, vestidos con chalecos amarillos para distinguirse de los agentes federales, comenzaron a distribuir café, chocolate caliente y galletas a los manifestantes.

Según el Wall Street Journal, se está creando una nueva dinámica a raíz de la brutalidad del ICE: en lugar de llamar a la policía para que actúe contra los manifestantes, algunos residentes llaman a la policía para pedir protección o presencia mientras llegan los federales enmascarados y con equipo antimotines. Este detalle se destaca de un documento presentado en el tribunal por la oficina del abogado de la Comuna (ANSA).