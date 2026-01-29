Migración: escala la crisis en Minnesota, choque por operativo migratorio

La controversia se produce en el marco de la operación federal de inmigración conocida como "Metro Surge", considerada la mayor ofensiva de este tipo en Estados Unidos, con miles de agentes desplegados en Minnesota desde fines de 2025. El operativo derivó en protestas masivas, huelgas y fuertes tensiones institucionales tras la muerte de civiles durante intervenciones de agentes federales.

Homan aseguró que el objetivo central del operativo es "restablecer el orden" y garantizar la seguridad fronteriza, al tiempo que defendió la necesidad del despliegue federal. Sin embargo, abrió la puerta a un eventual repliegue parcial, condicionado a la cooperación de autoridades estatales y locales.

Según medios estadounidenses, la Casa Blanca evalúa reducir gradualmente la presencia de agentes en Minneapolis y pasar a un modelo de operativos "más selectivos", enfocados en personas con antecedentes criminales, dejando atrás redadas masivas o patrullajes amplios en la vía pública.

Además, nuevas directivas internas ordenan a los agentes evitar confrontaciones con manifestantes y limitar la interacción pública, en un intento por bajar la tensión social tras semanas de protestas.

El clima de tensión se disparó tras la muerte del enfermero estadounidense Alex Pretti, abatido por agentes federales durante un operativo en Minneapolis en enero, en medio de protestas contra las políticas migratorias. El caso generó indignación nacional, luego de que videos contradijeran versiones oficiales sobre el nivel de amenaza que representaba la víctima.

El episodio se sumó a otros hechos violentos en el contexto de la operación federal, que derivaron en protestas masivas, paros laborales y pedidos de investigaciones independientes sobre el accionar de las fuerzas federales.

La operación "Metro Surge", iniciada en diciembre de 2025, implicó miles de arrestos y un despliegue masivo de agencias federales de seguridad e inmigración en Minnesota, en lo que el gobierno definió como una ofensiva clave contra la inmigración ilegal.

Homan mantuvo reuniones con autoridades estatales, incluido el gobernador demócrata Tim Walz, en un contexto de fuerte disputa política sobre la presencia federal en el estado.

El funcionario sostuvo que el objetivo es "proteger a la comunidad, a los agentes y a los detenidos", y defendió acuerdos para que inmigrantes con causas penales sean detenidos en cárceles locales en lugar de operativos callejeros, medida que busca reducir enfrentamientos públicos.

La crisis en Minnesota se transformó en un símbolo del debate nacional sobre inmigración, uso de fuerza federal y autonomía estatal. Analistas advierten que el episodio podría impactar tanto en la política migratoria federal como en el clima electoral de cara a los próximos ciclos políticos en Estados Unidos.

Mientras tanto, la situación en Minneapolis sigue siendo volátil, con protestas intermitentes y negociaciones abiertas entre el gobierno federal y autoridades locales sobre el futuro del operativo migratorio. (ANSA)