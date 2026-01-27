Migración: España hará una regularización extraordinaria de migrantes

La última regularización extraordinaria tuvo lugar hace 21 años.

"Hoy es un día histórico. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y en convivencia y compatible con el crecimiento económico", declaró la portavoz del gobierno, Elma Saiz.

Podrán solicitar la regularización entre abril y el 30 de junio de este año las personas extranjeras en situación irregular que lleven más de cinco meses en España el 31 de diciembre de 2025.

Desde que se realice la solicitud, habrá un plazo de no más de 15 días para que sea admitida a trámite y desde ese momento los solicitantes ya podrán trabajar en cualquier sector.

El gobierno, que aseguró que "el plazo de resolución no irá más allá de los tres meses", afirmó Saiz, habilitará espacios para la tramitación, incluida vía telemática.

Los extranjeros que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar que llevan más de cinco meses viviendo en el país y no tienen antecedentes penales recibirán autorización de residencia legal por un año.

Desde 1986 en España ha habido otras seis regularizaciones extraordinarias de migrantes -con los gobiernos de Felipe González (PSOE), José María Aznar (Partido Popular, PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)- excepto con el del conservador Mariano Rajoy (PP)- que permitieron documentar a un total de 1.124.241 personas.

La última tuvo lugar en 2005 durante el gobierno de Zapatero, que permitió que 572.961 personas accedieran a la residencia.

El PSOE del premier, Pedro Sánchez, pactó la regularización extraordinaria de inmigrantes con el grupo Podemos.

Se tramitará como un real decreto, por lo que el gobierno no necesita que se apruebe en el Congreso de los Diputados.

El gobierno ha retomado una iniciativa legislativa popular de hace un año y medio, que fue respaldada por más de 700.000 firmas y estuvo bloqueada "demasiados meses", dijo la ministra.

"Mientras la ultraderecha en todo el mundo ataca a la población migrante, el gobierno de España les reconocemos su ciudadanía", declaró la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, del partido progresista Sumar.

La derecha española atacó la regularización.

El PP lo tildó de "cortina de humo", dijo su portavoz, Ester Muñoz, para "tapar" otros asuntos como la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en la que murieron 45 personas.

"Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas y además, vinculadas a la residencia durante cinco meses y no al empleo", abundó.

Por su parte, Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, escribió en X que al igual que "la corrupción mata", "la invasión también mata", y dijo que esta medida "llamará a otros millones, que agravarán aún más el colapso de la sanidad, la vivienda y la seguridad".

Vox anunció que presentará un recurso en el Tribunal Supremo contra esta regularización de migrantes.

También se pronunció la Iglesia, que dijo que la regularización "podría haberse firmado hace meses" pero, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argello, se ha hecho ahora "quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca". (ANSA).