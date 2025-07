Migración: Fiscalía impugna absolución Matteo Salvini

En diciembre, un tribunal de primera instancia de Palermo dictaminó que Salvini, líder de la Liga, no tenía motivos para responder en relación con los cargos de secuestro y negativa a realizar actos públicos por detener el desembarco de 147 migrantes rescatados por el barco de la ONG española Open Arms en agosto de 2019, como parte de su política de cierre de puertos cuando era ministro del Interior.

"Defender la patria no es un delito", declaró Salvini tras el fallo. La fiscalía indicó que había presentado un recurso de casación, lo que permite apelar directamente ante el Tribunal Supremo sin pasar por la fase de apelación.

La fiscalía había solicitado seis años de prisión para Salvini, acusado de denegar ilegítimamente el desembarco de migrantes en Lampedusa durante casi tres semanas como parte de su controvertida política para frenar las llegadas irregulares cuando era ministro del Interior.

La Fiscalía argumentó que, al hacerlo, Salvini violó el derecho nacional e internacional y se extralimitó en sus atribuciones cuando la seguridad nacional no estaba en juego.

"He asistido a más de treinta audiencias y el tribunal me absolvió por falta de pruebas, reconociendo que defender las fronteras no es un delito. Es evidente que algunos no se rinden.

Sigamos adelante: no estoy preocupado", declaró Salvini tras conocerse la apelación solicitada por la Fiscalía de Palermo.

En redes sociales, el líder de la Liga escribió: "Defender Italia y sus fronteras no es un delito".

El líder de la Liga recibió el apoyo de la premier Giorgia Meloni. "Es surrealista este encarnizamiento tras un juicio fallido de tres años —contra un ministro que pretendía hacer cumplir la ley— que terminó en una absolución total", afirmó la jefa del Gobierno italiano. La primera ministra Giorgia Meloni declaró esto en redes sociales, al comentar el recurso de casación interpuesto por la fiscalía de Palermo contra la sentencia que absolvió a Matteo Salvini de secuestro y negativa a ejercer funciones oficiales en el caso Open Arms.

"Me pregunto, agregó, qué piensan los italianos de toda esta energía y recursos que se están gastando de esta manera, mientras miles de ciudadanos honestos esperan justicia".

El vicepremier agradeció el apoyo: "Gracias, Giorgia. Estoy convencido de que defender Italia y sus fronteras no es un delito. ¿Más meses de juicios? Seguiré adelante, con la frente en alto, seguro de haber cumplido con mi deber, sin miedo".

