Migración: Flujo migrante en México se desplomó un 92% en 2025

Según datos del Instituto Nacional de Migración, la toma de posesión del gobierno de Trump coincidió con una drástica disminución en las detenciones de inmigrantes indocumentados: una disminución del 92,2% en comparación con el año anterior.

Si bien hubo más de un millón de arrestos entre febrero y noviembre de 2024, la cifra se redujo a poco más de 81.000 en el mismo período de 2025.

El cambio fue inmediato: de 64.000 detenciones en enero (durante la transición de Biden) a 24.000 en febrero.

Las deportaciones también se han reducido a la mitad. La gran mayoría de los detenidos (84%) reciben ahora una orden de expulsión para salir del país por su cuenta en un plazo de 30 días, mientras que solo el 0,5% ha completado con éxito su solicitud de asilo. (ANSA).