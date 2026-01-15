Migración: fuerte caída migrantes irregulares en la UE

Esta cifra representa menos de la mitad del total registrado en 2023 y el nivel más bajo desde 2021. El Mediterráneo central se mantuvo como la ruta migratoria más activa hacia la UE. Entre enero y diciembre, se registraron más de 66.328 llegadas, una cifra prácticamente estable en comparación con el mismo periodo de 2024 (-1%).

Las salidas desde Libia siguieron siendo clave para determinar los movimientos hacia Italia.

Se registraron fuertes descensos en la ruta de África Occidental (-63%) y la de los Balcanes Occidentales (-42%). La ruta del Mediterráneo Occidental no siguió la tendencia, con un aumento del 14% en las travesías irregulares, debido principalmente al incremento de las salidas desde Argelia.

En el Mediterráneo Oriental, las entradas irregulares disminuyeron un 27%, hasta situarse en casi 51.399.

Dentro de esta ruta, un corredor destacó: los cruces desde el este de Libia hasta la isla de Creta se triplicaron con creces, lo que demuestra, señala Frontex, cómo la presión puede cambiar rápidamente incluso cuando el panorama regional más amplio indica una disminución.

Los intentos de salida detectados hacia el Reino Unido a través del canal de la Mancha, que incluyen tanto a quienes llegaron al Reino Unido como a quienes se les impidió salir, se mantuvieron aproximadamente en línea con los de 2024.

Las nacionalidades más frecuentemente reportadas en las fronteras exteriores de la UE son la bangladesí, la egipcia y la afgana.

Frontex enfatiza su papel en el apoyo a las autoridades nacionales en la vigilancia de las fronteras exteriores.

La cooperación con los países socios fuera de la UE, según el comunicado, también desempeña un papel importante, especialmente en los Balcanes Occidentales, donde una cooperación operativa más estrecha ha ayudado a reducir la presión y desmantelar las redes de tráfico de personas.

En general, la disminución representa un avance significativo, enfatiza la agencia de la UE, al tiempo que advierte que la situación en las fronteras europeas sigue siendo incierta.

2026 será un año crucial para la gestión de las fronteras europeas, con la entrada en vigor del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, acompañado de otros cambios como la plena implementación del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (SES) y el lanzamiento previsto del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV).

"La tendencia va en la dirección correcta, pero los riesgos no desaparecen", declaró el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens.

"Este descenso demuestra que la cooperación puede dar resultados. No es una llamada a la relajación. Nuestra responsabilidad es mantenernos vigilantes, apoyar a los Estados miembros sobre el terreno y garantizar que Europa esté preparada para afrontar nuevos retos en sus fronteras", añadió Leijtens.

A pesar del descenso general de los flujos, el costo humano sigue siendo grave: Frontex recuerda que, según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 1.878 personas perdieron la vida intentando cruzar el Mediterráneo en 2025.

(ANSA).