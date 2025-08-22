Migración: Golpe a Trump, freno a Alligator Alcatraz

La magistrada lo hizo en un fallo de 82 páginas, al considerar que las instalaciones, ubicadas dentro de una reserva natural, son un peligro para el ecosistema.

La decisión significa un duro golpe a la ofensiva del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los inmigrantes sin documentación requerida para residir en el país.

De hecho, el magnate consideraba el centro de Florida como un "modelo a seguir" en otros estados.

La jueza Williams, designada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), dio al gobierno 60 días para cerrar todas las operaciones en Alligator Alcatraz.

Mientras tanto, no se podrá transportar a nuevos migrantes a las instalaciones.

Al explicar su decisión, la jueza criticó a las autoridades por violar la ley que exige una evaluación ambiental antes de cualquier proyecto de construcción federal.

Y citó como ejemplo el plan rechazado en la década de 1960 para construir un aeropuerto turístico en los Everglades, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido al daño ambiental que podría causar.

Desde entonces, Williams enfatizó que "todos los gobernadores de Florida, todos los senadores estatales y todas las figuras políticas a nivel nacional, incluidos los presidentes, prometieron su apoyo inequívoco a la protección de los Everglades".

Mientras ambientalistas y nativos estadounidenses celebraron la decisión, la Casa Blanca ya tomó medidas apelando el fallo.

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó a la jueza de "activista" y aseguró que no se detendrá en Alligator Alcatraz.

El centro tiene capacidad para 3000 reclusos y ha sido criticado por el trato que da a los detenidos -incluyendo a algunos italianos- que los activistas han calificado de "cruel e inhumano".

Sin embargo, la derrota judicial no frenó la ofensiva de la Casa Blanca contra los inmigrantes.

Tras la ofensiva contra las visas de estudiantes, el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos ya no emitirá visas a camioneros extranjeros.

Y, sobre todo, se iniciarán verificaciones de los 55 millones de visas de extranjeros residentes en Estados Unidos: se examinarán minuciosamente las cuentas de redes sociales, los registros policiales de sus países de origen y cualquier infracción de la ley estadounidense cometida desde su llegada.

Los críticos afirman que la investigación iniciada por el ministerio de Marco Rubio es una auténtica cacería humana que podría tener graves consecuencias para la sociedad estadounidense. (ANSA).